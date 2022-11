El triunfo de la Selección Argentina continúa haciendo ruido. Después de ganarle a México por 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, los comandados por Lionel Scaloni se acomodaron en el Grupo C y ahora buscarán la clasificación frente a Polonia, el miércoles 30 de noviembre en el estadio 974 - Ras Abu Aboud.

Al combinado argentino se le complicó muchísimo el trámite del encuentro, y con los cambios en el complemento lograron destrabar el resultado para quedarse con la victoria. Y uno de los grandes responsables fue Fernández, el actual mediocampista de Benfica.

Ya desde que se produjo su ingreso, el ex River se asoció, rompió líneas y generó juego. A raíz de ello, el que no se sorprendió por el rendimiento del nacido en San Martín, pero sí lo llenó de elogios fue el mismísimo capitán argentino.

"No me sorprende lo de Enzo, lo conozco y lo veo entrenar todos los días. Se lo merece porque es un jugador espectacular", resaltó el 10 en conferencia de prensa, luego del triunfo ante los aztecas que dirige Gerardo Martino. Y todos los hinchas invadieron las redes sociales con las felicitaciones para Fernández. Incluso, fue el futbolista de 21 años quien confesó qué le dijo la Pulga tras el tanto y el triunfo: "Hacer un gol en un mundial es algo único. Messi me dijo que me lo merecía", resaltó en el campo de juego. ¡Chapeau!

+ El partidazo de Enzo Fernández en Argentina - México