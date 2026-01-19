Scaloni toma nota: el rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026 que subió 6 puestos en el Ranking FIFA

El Mundial 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina. Y a cinco meses de que inicie, los detalles juegan un papel trascendental. El más reciente de ellos se encuentra en la primera actualización del Ranking FIFA en el año, el cual le ratificó a Lionel Scaloni y la Selección Argentina que la fase de grupos no será un trámite administrativo. Es que su adversario en el debut dio un salto significativo que no pasa desapercibido.

El protagonista de este ascenso meteórico es Argelia, que trepó seis ubicaciones de para asentarse en el puesto 28°. El salto de los Zorros del Desierto se justifica gracias a su reciente participación en la Copa Africana de Naciones que conquistó Senegal. Su camino llegó hasta los cuartos de final, donde cayó frente a Nigeria, pero les bastó para mostrar credenciales de un equipo sólido.

El equipo que medirá fuerzas con los campeones del mundo, el próximo 16 de junio, venía dulce antes de verse eliminado: ganó sus primeros cuatro partidos y su único traspié le costó la participación. En fase de grupos sacó puntaje perfecto tras despachar a Burkina Faso, Sudán y Guinea Ecuatorial, y en octavos superó un cruce agónico ante Congo. Su ascenso en el ranking FIFA puede valerle como un pequeño consuelo.

Cómo quedó Argentina y sus otros dos rivales del Mundial en el ranking FIFA

En la parte alta de la tabla, la Selección Argentina se mantiene firme en el segundo escalón, escoltando a la líder España por segunda vez consecutiva. Mientras, la Scaloneta mira por el retrovisor a potencias como Francia, Inglaterra y Brasil, quienes completan el Top 5.

Sin embargo, Argentina sigue dejando la lupa puesta en su grupo del Mundial. Es que, además del crecimiento argelino, Austria se mantiene en un competitivo 24° puesto y Jordania aparece más rezagada en el puesto 64°, sin alteraciones en esta nueva actualización.

Datos clave

Argelia , primer rival de Argentina en la Copa del Mundo (16 de junio), escaló hasta el puesto 28° del Ranking FIFA tras llegar a cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

, primer rival de Argentina en la Copa del Mundo (16 de junio), escaló hasta el del Ranking FIFA tras llegar a cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. El resto del Grupo J muestra paridad: Austria se ubica en un competitivo 24° puesto , mientras que Jordania se mantiene en la ubicación 64°

muestra paridad: se ubica en un competitivo , mientras que se mantiene en la ubicación La Selección Argentina se mantiene firme en el 2° lugar de la tabla, únicamente por detrás de España y superando a Francia, Inglaterra y Brasil.

