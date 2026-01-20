En Argelia esperaban mucho más de su selección en la Copa Africana de Naciones. Si bien hizo una primera fase perfecta al ser uno de los dos competidores que ganó sus tres partidos (3 a 0 a Sudán, 1 a 0 Burkina Faso y 3 a 1 a Guinea Ecuatorial), solo llegó a los Cuartos de Final en donde fue ampliamente superado por Nigeria (perdió 2 a 0 con tantos de Victor Osimhen y Akor Adams).

Consumada esta decepción, en la federación argelina, junto al entrenador Vladimir Petovic, sacaron conclusiones de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la que integrarán el Grupo J que encabeza la Selección Argentina y que también integran Austria y Jordania (los rivales con los que, a priori, peleará el segundo lugar).

En concreto, dieron con que es necesario un recambio. Y para eso, se lanzaron a la gestión para la nacionalización de algunos futbolistas, tal como ya lo hicieron, por ejemplo, con Luca Zidane, hijo de Zinedine, arquero del Granada de España que nació en Marsella, Francia, pero que cuyos abuelos son argelinos. Y lo mismo, conforme al portal Winwin.com, aplicaría con su hermano Eliaz Zidane, oriundo de la misma ciudad y que juega de defensor en el Real Betis.

Pero eso no es todo. Por el que van también y que está teniendo mayor repercusión por estas horas es Ethan Mbappé. Tanto él como Kylian son hijos de padre camerunés y de madre argelina. De ahí que la Selección de Argelia también esté haciendo los trámites para que el actual delantero del Lille (salió del PSG cuando su hermano saltó al Real Madrid) participe de la Copa Mundial.

Y hay un tercero que es el mediocampista del París FC (el club vecino del PSG que ascendió a la primera división de Francia en la última temporada) Maxime López, que también nació en Marsella, pero que cuenta con raíces argelinas. Él también podría acoplarse y hasta ya sería convocado para los amistosos de la fecha FIFA de marzo.

El cronograma de Argentina en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026

El debut de la Selección Argentina en el Grupo J de la Copa de Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será el martes 16 de junio frente a Argelia a las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La segunda fecha se disputará el lunes 22 de junio contra Austria, en un horario más temprano, a las 14:00 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas (Arlington).

Finalmente, el equipo de Lionel Scaloni cerrará la primera fase en esa misma sede de Dallas el sábado 27 de junio ante Jordania, jugando nuevamente en turno nocturno a las 23:00 (hora argentina).

En síntesis