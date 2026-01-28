Es tendencia:
¿Elijo creer? Hervé Renard se podría cruzar en el camino de Argentina en el Mundial 2026

El entrenador que venció a la Selección Argentina en Qatar 2022, asoma como el máximo candidato para asumir en Argelia.

Por Germán Carrara

Hervé Renard suena para asumir en la Selección de Argelia, el rival de la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026.
La Selección Argentina podría sumar una nueva coincidencia entre la Copa del Mundo 2022 y la Copa Mundial que se estará jugando entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Resulta que Hervé Renard, el entrenador francés que venció a la Albiceleste con Arabia Saudita en Qatar suena para dirigir a Argelia.

Es decir, Renard podría otra vez estar en el banco contrario al de Lionel Scaloni en el debut del certamen global, el cual está pautado para el próximo 16 de junio en Kansas City, un escenario muy similar al que se vivió el 22 de noviembre del 2022 en el Estadio Icónico de Lusail, jornada en la que el conjunto asiático se quedó con el triunfo por 2 a 1.

Al parecer, conforme a medios de comunicación como TSA Algérie, Sports DZ y Foot Africa, los miembros de la federación argelina no están convencidos de encarar la Copa del Mundo 2026 con Vladimir Petković, luego de haber quedado eliminado en los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones a manos de Nigeria (2 a 0 con goles de Victor Osimhen y Akor Adams).

Las autoridades del ente del país africano creen que el plantel de la Selección de Argelia necesita un recambio generacional, pero hay posiciones contrapuestas a raíz de cesar al bosnio a tan pocas semanas de lo que será su presentación en Estados Unidos, México y Canadá.

Por su parte, en Arabia Saudita afirman que no hay posibilidad alguna de que Renard, que volvió a asumir en el cargo de seleccionador en 2024 luego de una experiencia al frente del combinado femenino mayor de Francia, los abandone, pues ya está preparando los partidos frente a Uruguay, España y Cabo Verde, sus rivales del Grupo H.

Argentina se puede cruzar con la Arabia Saudita de Hervé Renard

"Súper Nico Paz": admiración total en Italia por el jugador de la Selección Argentina tras la victoria sobre Fiorentina

”Súper Nico Paz”: admiración total en Italia por el jugador de la Selección Argentina tras la victoria sobre Fiorentina

¿Lo podrán convencer? Ángel Di María reconoció que quiere jugar el Mundial, pero que ya cerró su ciclo

¿Lo podrán convencer? Ángel Di María reconoció que quiere jugar el Mundial, pero que ya cerró su ciclo

La Selección Argentina, que compartirá el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 con Argelia, Austria y Jordania, si sale primero o segundo se medirá con el segundo o primero del Grupo H. Por lo tanto, la Arabia Saudita de Hervé Renard es un potencial rival para los 16vos de Final (podría ser el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami).

En síntesis

  • Hervé Renard asoma como candidato para dirigir a Argelia, rival de Argentina en el Grupo J.
  • El debut de la Albiceleste será el 16 de junio en la ciudad de Kansas City.
  • Un posible cruce de 16vos ante Arabia Saudita se jugaría el 3 de julio en Miami.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

