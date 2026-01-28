¿Elijo creer? Hervé Renard se podría cruzar en el camino de Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina podría sumar una nueva coincidencia entre la Copa del Mundo 2022 y la Copa Mundial que se estará jugando entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Resulta que Hervé Renard, el entrenador francés que venció a la Albiceleste con Arabia Saudita en Qatar suena para dirigir a Argelia.

Es decir, Renard podría otra vez estar en el banco contrario al de Lionel Scaloni en el debut del certamen global, el cual está pautado para el próximo 16 de junio en Kansas City, un escenario muy similar al que se vivió el 22 de noviembre del 2022 en el Estadio Icónico de Lusail, jornada en la que el conjunto asiático se quedó con el triunfo por 2 a 1.

Al parecer, conforme a medios de comunicación como TSA Algérie, Sports DZ y Foot Africa, los miembros de la federación argelina no están convencidos de encarar la Copa del Mundo 2026 con Vladimir Petković, luego de haber quedado eliminado en los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones a manos de Nigeria (2 a 0 con goles de Victor Osimhen y Akor Adams).

Las autoridades del ente del país africano creen que el plantel de la Selección de Argelia necesita un recambio generacional, pero hay posiciones contrapuestas a raíz de cesar al bosnio a tan pocas semanas de lo que será su presentación en Estados Unidos, México y Canadá.

Por su parte, en Arabia Saudita afirman que no hay posibilidad alguna de que Renard, que volvió a asumir en el cargo de seleccionador en 2024 luego de una experiencia al frente del combinado femenino mayor de Francia, los abandone, pues ya está preparando los partidos frente a Uruguay, España y Cabo Verde, sus rivales del Grupo H.

La Selección Argentina, que compartirá el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 con Argelia, Austria y Jordania, si sale primero o segundo se medirá con el segundo o primero del Grupo H. Por lo tanto, la Arabia Saudita de Hervé Renard es un potencial rival para los 16vos de Final (podría ser el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami).

