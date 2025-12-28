Nico Paz está imparable. El mediocampista del Como 1907, gracias a su tanto y pase gol en la victoria ante el Lecce este sábado 27 de diciembre, terminó la primera parte de la temporada 2025/2026 con 5 goles y 5 asistencias en 16 partidos disputados, siendo de esta manera una de las grandes figuras de la Serie A, no solo del presente curso, sino de todo el 2025.

Y todo indica que, a causa de su gran nivel, el futbolista nacido en Santa Cruz de Tenerife, pero de sangre argentina, retornará al Real Madrid, que no piensan dejar escapar la chance que le presentará tanto el mercado del invierno como del próximo verano para ejecutar la cláusula de recompra (la Casa Blanca ya tiene pensado depositar cerca de 9 millones de euros para incorporarlo al plantel profesional después de mediados del año que viene).

Y a raíz de este escenario inevitable para el Como 1907, en Italia ya se empiezan a despedir del talento de tan solo 21 años. Incluso, hasta en el portal del canal Sport Mediaset, le dedicaron unas sentidas palabras: ”Querido Nicolás Paz Martínez, empiezo a escribirte esta carta de despedida de la Serie A, para que quizás la tristeza pase más rápido”.

Y continuó: ”Ya sea en enero o en junio, gracias. Gracias por todo lo que haces, que se muestra tan agradable a quien lo contempla. Que da dulzura al corazón a través de los ojos”.

Para La Gazzetta dello Sport Nico Paz estuvo imparable.

Por otro lado, La Gazzetta dello Sport, resaltó la actuación de Nico en la victoria 3 a 0 ante el Lecce al describirlo como “inmantenible entre líneas”. Además, apuntaron que su “día de gracia se tradujo en un gol y una asistencia, siendo el motor creativo que permitió al equipo de Cesc Fàbregas escale al sexto puesto de la tabla”.

En tanto que Corriere dello Sport señaló que la actuación del protagonista en cuestión fue ”sensacional”. ”Inventó el fútbol y llevó al equipo lariano a los tres puntos. En el minuto 20, el número 10 de Como, se giró y disparó con la zurda. El balón, desviado en el hombro de Tiago Gabriel, superó al indefenso Falcone y se metió en el fondo de la red. En el minuto 75, encajó el tercer gol: Nico Paz lo hizo todo. El astro argentino lideró la defensa giallorossi y dio una asistencia perfecta a Douvikas”.

Como 1907, detrás del sueño de competir en un torneo de la UEFA en 2026/2027

Como 1907 es serio candidato para quedarse con uno de los cupos que la Serie A otorgará para las competencias de la UEFA de la temporada 2026/2027. De momento, en la tabla de posiciones se coloca sexto con 27 puntos, con lo cual estaría clasificando a la Conference League. De todos modos, se ubica a solo 4 unidades de la zona de Champions League.

En síntesis

Nico Paz registró un gol y una asistencia en la victoria 3 a 0 ante Lecce.

El Real Madrid planea ejecutar la cláusula de recompra por 9 millones de euros.

El futbolista suma 5 goles y 5 asistencias en 16 partidos de la temporada.