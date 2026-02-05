Integra el podio mundial: el jugador argentino más fichado en el Football Manager 26

En las últimas décadas, los videojuegos de fútbol crecieron a tal punto que acompañan al deporten en sí. Incluso, los resultados de los partidos de la vida real repercuten en muchos de ellos, así como también las carreras de los jugadores.

En el caso de Football Manager, el histórico juego en el que podés gestionar un club entero, la base de datos llegó a niveles inimaginables, con cobertura alrededor del planeta y también con profundidad en el ascenso de decenas de ligas.

La cuenta oficial del videojuego aporta diferentes estadísticas que explican el comportamiento de los usuarios. Esta semana, Football Manager comunicó cuáles fueron los futbolistas más fichados durante enero y hay presencia argentina.

Mayormente, los 10 jugadores que integraron el Top 10 de más adquiridos se caracterizan por ser jóvenes, con gran potencial de desarrollo. Por eso, Nico Paz se ubicó en la tercera posición entre los futbolistas más comprados del mes.

El jugador de apenas 21 años ya es una de las estrellas de Como 1907 en la Serie A y tiene grandes chances de disputar su primer Mundial en 2026 con la Selección Argentina. Todo bajo el radar de Real Madrid, que tiene opción de repescarlo.

Saba Kharebashvili, la joya más fichada en Football Manager

El jugador de 17 años, que representa a Dinamo Tiflis, fue el más adquirido durante enero por su potencial dentro del juego. Debutó con 15 años en la Conference League, batiendo el récord de juventud entre los torneos de la UEFA. Además, ya debutó en la Selección de Georgia.

