¿De descartado por Scaloni a titular en el Mundial? Marcos Senesi pica en punta para ganarse un lugar en la Selección

Nos acercamos a la Copa del Mundo y hay un nombre que, luego de mucho tiempo sin ser prioridad para Scaloni, hoy suma puntos para ser una figura preponderante en la Selección Argentina: Marcos Senesi. El defensor atraviesa un gran presente en la Premier League y hoy repasaremos sus rumores de traspaso, sus chances de cara al Mundial y todo lo que tenés que saber sobre uno de los mejores argentinos del momento.

Senesi vive un momento espectacular en el Bournemouth. Al inicio de la temporada, el equipo perdió a su dupla central titular, ya que Zabarnyi se fue al PSG y Dean Huijsen al Real Madrid. Ante este escenario, el futbolista de 28 años asumió el liderazgo de la defensa y ha respondido con rendimientos altísimos. Sin embargo, su contrato termina en junio, por lo que su salida parece inminente.

Durante mucho tiempo, Senesi no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la Selección, ya sea por una cuestión de perfiles o por la ardua competencia en su puesto. Con Cuti Romero, Otamendi y Lisandro Martínez como ejes constantes, y la aparición de nombres como Leonardo Balerdi o Nehuén Pérez, el camino no ha sido fácil.

No obstante, Senesi ofrece características distintivas a cualquier otro competidor, ofreciendo salida limpia al ser un central zurdo con gran capacidad para el pase largo y progresivo, arriesgando con criterio y saltando líneas para asistir a los delanteros.

Por otro lado, el ex San Lorenzo aporta lo fundamental para un zaguero: solidez defensiva. En la actual temporada de Premier League, promedia casi 8 despejes y más de 4 recuperaciones por partido. Un animal.

Como si esto fuera poco, su jerarquía quedó más que comprobada: sus números en balones recuperados incluso duplican a figuras como Van Dijk y superan las estadísticas de Cuti Romero en ese rubro defensivo. Recientemente, fue elegido MVP frente al Liverpool, dominando el área ante rivales de la talla de Gakpo y Salah.

Futuro europeo y mercado de pases

Senesi tiene una trayectoria sólida: surgió en San Lorenzo, brilló tres años en el Feyenoord y se consolidó en Inglaterra desde 2022. Con su contrato por vencer en 2026, los grandes de Europa ya se mueven por él: Juventus es el rumor más fuerte, ya que buscan jerarquía para su defensa, y en España tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona siguen de cerca su situación.

Cabe destacar que Senesi rechazó en su momento la convocatoria de la selección italiana (bajo la gestión de Mancini y Spalletti) para esperar su oportunidad definitiva con la Albiceleste.

El desafío de cara al Mundial

Su principal desventaja competitiva es su especificidad posicional: a diferencia de jugadores como Facundo Medina o Juan Foyth -lesionado y fuera del Mundial-, Senesi es central natural y no suele desempeñarse como lateral. Tendrá la difícil tarea de ganarle la pulseada a Balerdi y otras alternativas para asegurar su lugar en la lista de 2026.

¿Te parece que Senesi tiene nivel para ser titular en el Mundial o es un “suplente de lujo”? ¿Cuál creés que debería ser su próximo destino?