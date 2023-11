En la previa de lo que fue la derrota en condición de local de la Selección Argentina por 2 a 0 ante Uruguay, por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026, un hincha argentino vivió una situación particular con la familia de Ángel Di María.

Es que, en las inmediaciones de La Bombonera, cancha en la que jugó el equipo comandado por Lionel Scaloni, un jóven habló con las redes sociales de TyC Sports, en donde confesó que el Fideo lo tenía bloqueado que su cuenta de Instagram, debido a que en el pasado lo insultó en varias ocasiones.

“Di María me tiene bloqueado en Instagram porque lo castigué en su pasado. Me bloqueó merecidamente, ahora quiero que me perdone, me dio una de las alegrías más grandes de mi vida”, comentó. Y agregó: “Yo le escribía muchas cosas malas. Era personal con él porque… no sé, él no tenía nada que ver”, mostrando que aún sigue bloqueado en la cuenta del futbolista del Benfica.

Tras viralizarse esta situación, Jorgelina Cardoso, la esposa del delantero campeón del mundo, le respondió en las redes sociales, chicaneando al joven argentino por lo sucedido: “No vale estar solo en las buenas”, tiró, junto a un emoji de una carita riéndose y otra guiñando el ojo.

Cardoso, se ha hecho viral en más de una oportunidad, ya que es recurrente que en las redes sociales salga eufóricamente a defender a su marido de las críticas que recibe tanto por parte de la prensa como de los hinchas. En el último tiempo, lo hizo criticando a un medio argentino luego de que este lo felicitara por el triunfo ante Bolivia.

Además, la esposa del Fideo confesó que tenía una lista con los nombres de los periodistas que criticaron a Di María, para que en caso de que les pidan hacer una nota, el jugador pueda elegir si dárselas o no, acorde a como lo trataron con las críticas a lo largo de su paso por la Selección Argentina.

Di María podría haber jugado su último partido con la Selección en Argentina

La derrota contra Uruguay, pudo ser el último encuentro que el Fideo jugó con la Selección en nuestro país, ya que una vez finalizada la Copa América 2024. Este año, los dirigidos por Scaloni visitarán a Brasil en el Maracaná, y ya el año que viene, tendrá una gira amistosa por marzo, que todavía no tiene sedes confirmadas. En caso de que no se jueguen en Argentina, este habrá sido el último partido de Di María en el país, vistiendo la camiseta de la Albiceleste.

Los números de Ángel Di María en la Selección Argentina

En su largo paso por la Selección Argentina, el Fideo disputó un total de 135 partidos, en los que anotó 29 goles y aportó 33 asistencias, convirtiéndose en el segundo máximo asistidor de la historia, por detrás de Messi. Además, ganó 5 títulos: Mundial Sub 20 2007, Juegos Olímpicos 2008, Copa América 2021, Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022.