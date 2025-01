Mauro Zárate anunció su retiro tras 20 años como profesional

Llegó el final. Después de una exitosa carrera en donde debutó con la camiseta de Vélez Sarsfield, defendió los colores de la Selección Argentina, pasó por Europa y también jugó en Boca, a sus 37 años, Mauro Zárate le dijo adiós al fútbol.

Tras más de un año de inactividad, dado a que en 2023 fue futbolista de Danubio, en Uruguay, el menor de los cuatro hermanos decidió colgar los botines para abocarse de lleno a nuevos proyectos dentro de su vida personal. “Se termina una etapa, en mi caso finaliza la etapa más hermosa de mi vida, porqué desde que nací, viví y respiré fútbol. Deporte que me enseñó disciplina, dedicación y sacrificio, deporte que desde que tengo uso de razón vivo con tanto amor y pasión”, exclamó en sus redes sociales.

El ahora ex delantero oriundo de la localidad bonaerense de Haedo, que tuvo su primer partido como profesional a sus 17 años frente a Arsenal de Sarandí, tuvo la chance de jugar en las juveniles de la Selección Argentina y ganó el Mundial Sub-20 en Canadá 2007, formando una gran dupla de ataque con el Kun Agüero, pero nunca logró ser citado al seleccionado mayor.

Durante su carrera, tuvo muchísimas controversias, principalmente por lo que fue su retorno al Fortín, al cual le juró amor eterno y, al poco tiempo emigró hacia el Xeneize. A partir de allí, su vida cambió por completo, ya que hasta le costó la ruptura en su relación con sus tres hermanos, quienes también fueron futbolistas profesionales.

Zárate tuvo la posibilidad de jugar en grandes equipos a nivel mundial, como fueron los casos de Lazio, Inter de Milán y Fiorentina, pero también lució las camisetas de clubes menores en la Premier League. Cabe destacar que en 2014 fue llamado por Jorge Sampaoli para formar parte de la Selección de Chile, pero rechazó esperando poder jugar para la Albiceleste.

Si bien no confirmó qué será de su vida en esta nueva etapa, aprovechó su posteo en Instagram para agradecerle a todos los compañeros que tuvo en los diferentes planteles que integró, como así también a los entrenadores, directivos y sus familiares. Pero dejó en claro que no estará lejos del balón ni de un terreno de juego: “Hoy me despido de esta profesión tan hermosa para empezar otra nueva. Me despido como jugador pero jamás me despediré del fútbol”, exclamó.

Todos los títulos de Mauro Zárate en su carrera

Vélez Sarsfield

Clausura (2005)

Supercopa Argentina (2013)

SS Lazio

Copa Italia (2008-2009)

Supercopa de Italia (2009)

Boca Juniors

Supercopa Argentina (2018)

Primera División (2019-2020)

Copa de la Liga (2020)

Selección Argentina

Copa Mundial de la FIFA Sub-20 (2007)

