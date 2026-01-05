El desafiante mensaje desde Argelia para Argentina tras ganar sus primeros partidos en la Copa Africana

La Selección de Argelia, primer rival de Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (el cruce ya está pautado por la FIFA para disputarse el martes 16 de junio en el estadio de Kansas City), avanza a paso firme en la Copa Africana de Naciones que se está jugando en Marruecos.

Por el Grupo E venció 3 a 0 a Sudán, 1 a 0 a Burkina Faso y 3 a 1 a Guinea Ecuatorial. De esta forma, fue uno de los dos combinados participantes que obtuvieron puntaje perfecto en la primera instancia de la competencia continental (el otro fue Nigeria, que derrotó 2 a 1 a Tanzania, 3 a 2 a Túnez y 3 a 1 a Uganda).

Ahora, el conjunto argelino se verá las caras con la República Democrática del Congo este martes 6 de enero (desde las 17 horas local) en el Estadio Moulay EL Hassan de la ciudad de Rabat, en uno de los compromisos correspondientes a los Octavos de Final. Y si bien los partidos hay que jugarlos, asoma como el favorito para saltar al próximo casillero.

Por lo tanto, Argelia expone un buen presente dentro de una competencia en la que el máximo favorito es Marruecos, no solo por los jugadores de renombre que exhibe en su plantel, sino porque cuenta con el apoyo de su público por el hecho de ser local.

Y frente a este escenario, desde el medio de comunicación ‘Algeria Foot’, enviaron un mensaje directo a Argentina, de frente al choque del 16 de junio por la Copa del Mundo 2026: ”Argelia es el único país del Magreb que ha ganado todos sus partidos de la Copa Africana de Naciones. Esperamos por Argentina”.

Un mensaje un tanto desafiante que no hace más que, por un lado, calentar la previa, pero también por el otro, invita a empezar a observar al conjunto que comanda el bosnio Vladimir Petković, sobre todo si consigue clasificar a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones.

Así están los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones

Por un lado, Malí y Senegal, y por el otro, Camerún y Marruecos, ya clasificaron a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones. En tanto que los partidos de los Octavos de Final que aún se deben definir son: Egipto vs. Benín; Costa de Marfil vs. Burkina Faso; Argelia vs. República Demócratica del Congo; Nigeria vs. Mozambique.

