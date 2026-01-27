Por edad y por su presente en Rosario Central, Ángel Di María tranquilamente podría ser parte de la Selección Argentina que en marzo disputará la Finalissima y que en junio y julio próximos hará la defensa del título que obtuvo en Qatar 2022 en la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Incluso, Fideo resalta que le sobran ganas para que estar en el certamen que se disputará en Norteamérica, pero que ya tomó la decisión de cerrar su ciclo en la Albiceleste. ”No es que no quiera, es que creo que cumplí un ciclo. Conquisté todo lo que deseaba, viene una camada joven detrás y pienso que era el momento de dejarlo. Tras el Mundial de Qatar ya tenía tomada la decisión y los chicos me convencieron para disputar la última Copa América. Terminó de película, siendo campeones y era mi momento. Ahora les toca a otros”, comentó al Diario AS.

Asimismo, destacó a la Copa América 2021 como la más especial, puesto que fue para él y para Lionel Messi el primer título oficial en la Selección Argentina mayor: ”Ganamos con la selección después de una sequía de 28 años y fue un desbloqueo para mí porque me iba bien en los clubes, pero no lo lograba con la selección. Después de llevar una mochila tan pesada a los hombros, vencer aquella final a Brasil con un gol mío fue uno de los momentos más lindos de mi carrera”.

En esa misma línea, en cuanto a nivel de relevancia, lógicamente, se inclinó por la consagración en Qatar 2022: ”Los hay más importantes, como la Copa del Mundo, pero cada uno es el premio al sacrificio de todo un año y significaba que hicimos las cosas bien. Por eso no puedo despreciar ninguno”.

Las diferencias entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Ángel Di María es uno de los privilegiados que compartió plantel tanto con Cristiano Ronaldo (en el Real Madrid) como con Lionel Messi (en la Selección Argentina y en el París Saint-Germain). Por lo que es una voz más que respetada en el eterno debate que plantea cuál de los dos es el mejor.

”A nivel de profesionalismo, Cris es el número uno de lejos. Su forma de trabajar, de mantenerse, de intentar siempre ser el mejor peleando con Leo era muy meritorio, pero coincidió en la era de Messi y eso complicó bastante su objetivo…”, expresó Angelito, que además agregó: ”Es que Cris era todo a base de trabajo y esfuerzo por ser el número uno, pero Messi tomando mate en el vestuario luego demostraba que tenía un don que le dio Dios para ser el mejor”.

La enseñanza de Diego Maradona

Por otro lado, como si algo le faltara a su carrera, fue dirigido en el combinado nacional por Diego Armando Maradona. Al respecto, contó cuáles fueron las palabras del Pelusa que le quedaron grabadas: ”Muchas cosas, pero me quedo con el mensaje de jugar como en el patio de casa y sacar lo mejor que cada uno lleva dentro. Siempre decía que el campo era como el jardín de casa y eso me hacía estar tranquilo y disfrutar”.

