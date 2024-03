Óscar Ruggeri siempre es palabra autorizada a la hora de hablar de la Selección Argentina. En una charla exclusiva con BOLAVIP, el campeón del mundo en México 86 pone las cosas en claro respecto a ciertos supuestos respecto a las comparaciones y a las opiniones respecto al título de la Albiceleste en Qatar 2022.

Mucho se cuestionó respecto a que el título en Qatar 2022 supera a lo hecho en México 86. También trascendió supuestos enojos y hasta opiniones de las figuras de la consagración liderada por Diego Armando Maradona en el Azteca. Sin embargo, el reconocido ex defensor se encargó de aclarar todo.

“El que habla, primero, no me conoce, entonces hablan por hablar. Estuve 97 veces parado cantando el himno para representar a los argentinos, y los representé a todos, mal, bien, con todo lo que tenía. Era mi alma. Era la Selección Argentina, era lo mejor que me había pasado“, empezó diciendo Ruggeri. Y sentenció: “Los que dicen que los del 86 estamos tristes porque Argentina salió campeón, no saben nada“.

Ruggeri, sobre cuál es la mejor selección y la comparación Maradona-Messi

Si bien aclaró todo respecto a las comparaciones entre la selección del 86 y la del 2022, para Óscar Ruggeri, el equipo en el que salió campeón en México resulta el mejor de la historia del combinado argentino.

“Para mí, fue la mejor. Pero ahora me preguntan en la calle. Los pibes me dicen, Maradona-Messi. ¿Cómo me van a preguntar a mí, Maradona-Messi? Voy a decir, Maradona. Y está muy bien. Ahora, son dos genios. Son dos genios distintos. Ahora, te agarro a los pibes que jugaron con Messi, ¿qué van a decir? Es lógico que van a decir Messi. Y está bien y no nos podemos enojar“, opinó.

En este sentido, el ahora panelista de ESPN también buscó cerrar la grieta Maradona-Messi. “Aplaudan. Nacieron dos tipos genios distintos a todos en nuestro país. Tuvimos un culo, infernal. Yo cuando Maradona se iba, dije, chau, ahora hay que bancar sin Maradona. Y apareció este chico. que es otro genio, una locura“, comentó.

¿Scaloni se va de la Selección Argentina? Ruggeri responde y también se compara con uno de los referentes del plantel

A la hora de hablar con BOLAVIP, Ruggeri no escapó a la pregunta sobre si Lionel Scaloni dejará la Selección Argentina o no. Mucho se habló sobre la continuidad del actual técnico de la Albiceleste, sobre todo tras sus dichos en el Maracaná tras el triunfo ante Brasil en noviembre pasado.

“No, para mí no se va Scaloni. Para mí ya debe haber hablado los jugadores con él. Se acomoda“, tiró. En este sentido, también dejó en claro que quiere que continúe el actual entrenador del combinado albiceleste.

Por otra parte, opinó qué jugador de la Scaloneta tiene sus cualidades y no dudó. “Otamendi. El Cuti (Romero) es duro, es malo, cuando va a las divididas, es tremendo, pero es tiempista, llega muy bien. Otamendi es más peleador, más ir al frente, más chocar, cabecear. Me identifico más con Otamendi“, aseguró.

Óscar Ruggeri también habló sobre River y reveló que dejó de ser hincha de Boca

En una entrevista para La Página Millonaria, Ruggeri habló sobre la actualidad de River Plate y tiró una crítica contra Martín Demichelis. “Me encanta Demichelis y quiero que le vaya muy bien, pero el problema está en el medio. No estamos encontrando la mitad de la cancha“, opinó.

“Falta ese River que te llevaba por delante y que podían apretar los delanteros, que no te dejaban salir porque te asfixiaban, los delanteros no te dejan tocar la pelota de atrás, la tenías que tirar y dividirla, los defensores jugaban en la mitad la cancha y te presionaban. Me parece que le está faltando eso“, expuso.

Y también dejó en claro que no es más hincha de Boca. “Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés. Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué“, cerró.