Salvo un giro a esta altura inesperado, todo parece indicar que la UEFA y la Conmebol deberán mudar la Finalissima que tiene que disputar la Selección Argentina y su similar de España, toda vez que insistan en mantener su idea de que se juegue el próximo viernes 27 de marzo, tal como se estableció en diciembre del año pasado.

El suspenso con el Estadio Icónico de Lusail, la sede pautada por los organismos competentes para dicho partido, brotó el último sábado con los ataques de las fuerzas iraníes a las bases militares de Estados Unidos en varios puntos de Medio Oriente, entre ellos, la ciudad de Doha (de hecho uno de los misiles lanzados explotó en el Complejo Barwa, a unos 30 kilómetros del estadio).

Y continúo con el comunicado emitido en sus canales oficiales por la QFA (Asociación de Fútbol de Qatar) en las primeras horas del día domingo primero de marzo, en el que aclaraba que suspendía los partidos de la liga local previstos para la jornada y que su reprogramación sería anunciada sin fecha predestinada.

Y ahora, en línea con esa decisión, como se mantiene el estado de emergencia en gran parte de Medio Oriente, desde el ente que regula el fútbol en el país ya adelantaron que no habrá ningún cambio y que los encuentros contemplados para el domingo 8 y lunes 9 de marzo están suspendidos. La esperanza ahora es retomar las actividades a partir del día 15.

Por su parte, el Comité Organizador de Eventos Deportivos de Qatar, la entidad con la que UEFA y Conmebol coordinó la Finalissima para el 27 de marzo, de momento, no se proclamó públicamente al respecto. No obstante, Luis De La Fuente, entrenador de la Selección de España, contó que desde la RFEF se mantienen en contacto permanente para intentar llegar a una resolución lo antes posible.

Los amistosos de España y Argentina, otro tema a resolver

Si bien en este momento el foco está en que la situación se normalice, en el plano deportivo, tanto España como Argentina quieren jugar, ya sea la Finalissima u otros partidos, porque precisan ensayar de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

No obstante, no solo la Finalissima estaba programada para jugarse en el Estadio Lusail, sino también un amistoso de la Roja ante Egipto el lunes 30 y un encuentro de exhibición de la Scaloneta con Qatar el martes 31, ambos duelos como parte del Qatar Football Festival. Sin embargo, en el presente no hay precisiones de que también se puedan mudar de sede a esos encuentros.

