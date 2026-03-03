Los millones que ofrece Estados Unidos para quedarse con la Finalissima

El estado de emergencia en Medio Oriente complicó -bastante- los planes de la UEFA y de Conmebol para que la Selección Argentina y España disputen la Finalissima en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha. Es que la asociación del fútbol de Qatar suspendió toda su actividad hasta nuevo aviso, algo que, claramente, choca contra el cronograma que tenía diagramado el Comité Organizador de Eventos Deportivos del país junto con las entidades mencionadas.

Frente a este panorama, las autoridades del organismo europeo, en línea con sus pares sudamericanos, empezaron a entablar comunicaciones en pos de encontrar una solución lo más pronto posible. En ese sentido, todas las partes entienden que si no están dadas las garantías para disputarse el partido, lo más lógico sería reorganizarse y definir una nueva sede.

Al respecto, El Periódico de España publicó este martes 3 de marzo que el que va fuerte para quedarse con la Finalissima es Estados Unidos. Si bien hay otras alternativas que seducen un poco más desde la logística, lo que realmente pesará para seleccionar a otro anfitrión será el aspecto económico, para solventar ya no solo los gastos prespuestados para el acontecimiento en cuestión, sino para amortiguar las pérdidas que generará mover todo el aparato que engloba a dicho espectáculo.

Aparentemente, siempre con base en el medio mencionado, la RFEF, que en un primer momento se inclinaba por buscar una resolución en Europa (y de lo posible en España) ya recibió una oferta de 10 millones de euros desde Norteamérica, lo que generó que, rápidamente, cambien de opinión, puesto que con esa cifra cubren los gastos imprevistos y se quedan con las ganancias que tenían en mente.

De igual modo, todavía no está dicha la útima palabra. No obstante, está claro que la decisión debería estar antes de que finalice esta semana, para que las selecciones redireccionen con tiempo su planificación y para iniciar, contrarreloj, un nuevo proceso de venta de entradas (las cuales, por cierto, ya estaban todas vendidas para las localidades del Lusail, otro tema en el que los entes implicados deberán trabajar).

Miami una opción para la Finalissima que quedó en suspenso por su calendario

El Hard Rock Stadium, que sonó durante 2025 como una alternativa para albergar la Finalissima, volvió a emerger antes las recientes informaciones procedentes desde Qatar. Sin embargo, en el predio que envuelve al recinto de la ciudad de Florida, del 18 al 29 de marzo, se estará llevando a cabo el Master 1000 de tenis de Miami, por lo que no están dadas las condiciones desde la organización para recibir al duelo entre Argentina y España.

Publicidad

Publicidad

ver también Lionel Messi visitaría a Donald Trump en la Casa Blanca

ver también Luis De La Fuente, DT de España, propone jugar la Finalissima con Argentina en otra sede

Por lo tanto, si bien no trascendió en las últimas horas de fuentes oficiales, el que flota como una presunta opción es el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que también se barajó entre 2024 y 2025, y que será el escenario de la Final de la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.