El Atlético de Madrid de los argentinos, al derrotar 4 a 1 al Brujas en el Estadio Metropolitano este martes 24 de febrero, se aseguró su pase a los Octavos de Final de la Champions League, instancia en la que ahora enfrentará al Liverpool o al Totteham Hotspur, algo que se dilucidará este viernes 27 de febrero con el sorteo que realizará la UEFA en su sede de Nyon.

Con lo cual, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nahuel Molina, Nicolás González y Juan Musso se verán las caras con Alexis Mac Allister o, en su defecto, con Cristian Romero, en un cruce a partidos ida y vuelta que se estarán disputando a pocos días de la Finalissima que la Selección Argentina debe jugar contra España.

En concreto, entre el martes 10 y el miercoles 11 de marzo el Atlético de Madrid recibirá en el Estadio Metropolitano a alguno de los dos equipos ingleses mencionados por la ida de los Octavos de Final y lo estará visitando el martes 17 o el miércoles 18 del mismo mes para encarar el duelo que definirá el pase a los Cuartos.

En tanto que la Copa de Campeones UEFA – Conmebol (más conocida como Finalissima y ya confirmada tanto por AFA como por la Real Federación Española de Fútbol), entre la Scaloneta y el combinado que conduce Luis De La Fuente se llevará a cabo el viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar (a las 21 horas local, 15 de Argentina).

Por cierto, el equipo entre Liverpool y Tottenham al que no le toque enfrentar al Atlético de Madrid, tendrá que disputar los Octavos con Juventus o Galatasaray (este miércoles juegan la vuelta, luego de que en la ida ganara el elenco turco por 5 a 2).

El sorteo de la UEFA también determinará el cuadro de Cuartos de Final y Semifinal

El sorte de la UEFA de este viernes no solo que elaborará los cruces de los Octavos de Final, sino que también ya se sabrán los posibles enfrentamientos de Cuartos de Final y de las Semifinales. Por lo tanto, cada equipo ya podrá calcular cuál puede ser su camino hacia la Final que se llevará a cabo en el Puskás Arena de Budapest el 30 de mayo.

Publicidad

Publicidad

ver también Los millones que ganó el Atlético de Madrid al clasificar a los Octavos de Final de la Champions League

ver también Nicolo Tresoldi mostró su simpatía por Argentina en su encuentro con Julián Alvarez por Champions League

En síntesis