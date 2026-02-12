En España ya buscan reemplazante para un titular de cara a la Finalissima con Argentina

En España la preocupación es máxima. Porque a tan pocas semanas de la Finalissima se le están cayendo los soldados. Hay dos que seguro no podrán estar: Mikel Merino y Samu Omorodion. El futbolista del Arsenal ya pasó por el quirófano para tratarse una lesión ósea en el pie izquierdo, mientras que el atacante del Porto esta semana sufrió rotura de ligamentos.

Es decir, no solo que no estarán frente a Argentina, sino que se perderán la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y para colmo de males, Athletic Club de Bilbao reportó la semana pasada que Nico Williams padece de una pubalgia por la que precisará, por lo menos, 6 semanas de inactividad para recuperarse. Con lo cual, si llega, será con lo justo.

Esto sin contar que Gavi y Pedri no juegan en el Barcelona por problemas físicos; Dani Carvajal tampoco lo hace en el Real Madrid porque nunca volvió a ser el mismo después de la rotura de ligamentos en la rodilla derecha que sufrió en octubre de 2024 y Rodri Hernández, dicho por el propio Pep Guardiola, por la misma lesión que Carvajal, recién va a estar en su nivel llegando a finales de temporada.

Como si fuera poco, Marc Cucurella, uno de los titulares para Luis De La Fuente, debió ser reemplazado en el entretiempo del partido que jugó este martes con el Chelsea contra el Leeds por la Premier League por una dolencia y es posible que no pueda decir presente en el compromiso de este viernes 13 de febrero ante el Hull City por la Cuarta Ronda de la FA Cup.

El lateral izquierdo se realizó chequeos cuyos resultados el club de Londres mantiene en secreto, lo que generó mayores especulaciones en el país ibérico. Y ante esta situación, conforme a Cadena Ser, el entrenador de La Roja ya avisó al Real Madrid que es posible que deba contar con Álvaro Carreras para ocupar el puesto que dejaría vacante Cucurella vs. Argentina.

En Argentina saltaron las alarmas con Lionel Messi

Si bien todavía faltan más de 40 días, todo tipo de noticia relacionada con el estado físico de Lionel Messi preocupa. Es que, debido a una distensión en el isquiotibial, el Inter Miami debió suspender el amistoso que tenía programado para este viernes contra Independiente del Valle en Puerto Rico (finalmente se jugará el 26 de febrero).

En principio, debería estar de vuelta en dos semanas, pero no deja de ser un llamado de atención para la Selección Argentina que no solo quiere contar con el Capitán para la Finalissima contra España del próximo 27 de marzo, sino también, claro está, para la Copa del Mundo 2026.

