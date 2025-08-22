Es tendencia:
La Selección Argentina, atenta al drástico cambio que Donald Trump confirmó para el sorteo del Mundial 2026

Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos confirmó, junto a Gianni Infantino, la fecha en la que se celebrará el evento, además de su cambio de sede.

Por Bruno Carbajo

Donald Trump y una medida que afectaría a Brasil en el Mundial
A falta de menos de un año, la Copa del Mundo 2026 continúa tomando forma. Y la Selección Argentina deberá tomar nota de una reciente modificación. Es que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este viernes que el sorteo de la fase de grupos de la cita que se celebrará en dicho país, en conjunto con México y Canadá, se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.

Trump notificó los detalles del evento desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, mediante una conferencia de prensa transmitida por Youtube, en la que estuvo acompañado de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y miembros del gobierno norteamericano. La novedad que trajo consigo el anuncio es el cambio de sede. En un principio, estaba previsto que el sorteo se celebre en Las Vegas.

Al respecto, el propio mandatario estadounidense reveló la razón de la modificación: “Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y a estos increíbles atletas, los mejores atletas del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación“. Y agregó: “La Copa Mundial de la FIFA de 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Centro Kennedy le va brindar un arranque fenomenal“.

Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello”, continuó Infantino, quien más tarde le entregaría a Trump la Copa del mundo justificando: “Teniendo en cuenta que es usted, por supuesto, un ganador, la puede tocar“. Al tener el trofeo en sus manos, el gobernante consultó si podía quedárselo en el Despacho Oval hasta el inicio del certamen, la misma actitud que tuvo para el Mundial de Clubes celebrado este año.

El sorteo del Mundial 2026 será en diciembre en Washington.

Vale recordar que la próxima Copa del Mundo, que se celebrará del 11 de junio y el 19 de julio a lo largo de 16 ciudades, contará con 48 participantes. Es decir, la primera fase estará compuesta por 12 grupos de cuatro equipos nacionales, dejando atrás las ocho zonas con cuatro selecciones. Igualmente, al momento del sorteo habrá solamente 42 países clasificados, ya que restarán por definirse cuatro cupos de Europa y dos correspondientes al Repechaje.

La reacción de la Selección Argentina a la confirmación del sorteo

Horas más tarde del anuncio realizado por Trump, desde la cuenta oficial de la Albiceleste se hicieron eco de la noticia y lo dejaron en claro con una publicación a través de sus redes sociales, confirmando la fecha y sede en la que se celebrará el evento. El camino rumbo a la defensa del título está cada vez más cerca.

Bruno Carbajo

