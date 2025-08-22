Marcos Rojo contó la historia completa de su polémica salida de Boca y reveló quién lo marginó porque “ya no tenía la edad”

Tras varias idas y vueltas por lo que iba a ser su futuro, Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca y rápidamente arregló su arribo a Racing para afrontar la Copa Libertadores y la Copa Argentina, ya que por una cuestión reglamentaria no puede disputar el Torneo Clausura. Al defensor no le importó haber llegado fuera de la fecha permitida por la AFA y aceptó el desafío de competir solamente en dos certámenes.

Más allá de los problemas burocráticos que se generaron a lo largo de las últimas semanas, lo que todavía no estaba claro eran los motivos que llevaron a que el nacido en la ciudad de La Plata pasara de ser titular con Mariano Herrón a quedar completamente relegado y que luego Miguel Ángel Russo lo llevara al Mundial de Clubes pero lo dejara sentado entre los suplentes. Sin embargo, el ex Boca contó, con lujo de detalles, lo que fueron sus últimos meses en la institución azul y oro.

“Ni yo sé todavía. La verdad, empezó todo en el partido con Independiente que me sentí mal ese día. Se dijeron barbaridades, un montón de mentiras. Al otro día vine, me presenté, entrené y después Herrón me sacó, y ahí empezó todo el quilombo. De un día para el otro yo era el culpable de que habíamos quedado eliminados, dijeron que me fui a Paraguay al cumpleaños del Pipa (Benedetto), miles de cosas… Eso duele. Me jodía porque me hacían cargo de algo que yo no había hecho. Discutí con Herrón pero todo sobre fútbol“, fue lo primero que confesó para empezar a recapitular todos los momentos que transcurrieron desde el final del Torneo Apertura hasta que el Xeneize quedó eliminado contra Atlético Tucumán en la Copa Argentina.

Luego, amplió con más detalles: “Antes del Mundial de Clubes nos dieron unos días libres, y ahí escuché que yo estaba peleado con todos. Era incómodo para mí, creyendo que ya había pasado todo. Yo venía jugando todos los partidos del torneo, excepto con Independiente. Unos días antes de que llegara Miguel, se hablaba de que yo no iba a viajar. Ahí hablé con Román, le pregunté si tenía algún problema conmigo y me dijo que no. Quedamos muy bien, seguimos para adelante y llegó Russo“, indicó. A lo que agregó detalles muy fuertes de lo que fue su diálogo con el entrenador de 69 años: “Cuando llegó Ayrton Costa, el DT me dijo que iba a ser suplente. Le dije que no tenía problema, pero me dijo que no me iba a tener en cuenta y, la verdad que es duro lo que me dijo, él me dijo que ya no tenía la edad para jugar a ese nivel. Le respondí que iba a seguir tirando para adelante, pero que cuando llegáramos a Argentina iba a buscar una salida porque yo quería seguir jugando”.

Marcos Rojo y Gabriel Arias en el partido entre Racing y Peñarol por la Copa Libertadores. (Getty Images)

En medio de su relato, recordó el momento en el que se sintió defraudado por el estratega boquense: “Cuando se lesionó Ayrton contra el Bayern, me preguntó cómo estaba y le dije que estaba bien, que había ido para jugar y que si quería contar conmigo, podía hacerlo. Entrené, estuve para los titulares en la práctica y después no me puso. No dije nada, seguí entrenando y contra Auckland yo estaba medio cargado del cuádriceps por un trabajo fuerte que hicimos el día anterior y le pido a los médicos no entrenar porque no me sentía al 100%. Además, entendía que Pellegrino iba a jugar, entonces le dije a los médicos que prefería no arriesgar en el entrenamiento. Ahí Miguel medio que se enoja y discutimos. Allí le comuniqué a los chicos del Consejo que cuando llegáramos al país solucionáramos mi salida, y ahora estoy en Racing, disfrutando”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

El contrato de Marcos Rojo con Racing

A BOLAVIP le confirmaron que Diego Milito le firmó un contrato hasta diciembre de 2026 y en el que percibirá un salario por productividad para que comience su experiencia en el club de Avellaneda.

De esta manera, si el futbolista es convocado para algún compromiso, percibe su salario. De lo contrario, no se le abonará ningún tipo de importe.

ver también Revelan por qué expulsaron a Marcos Rojo en Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores