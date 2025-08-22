Alan Velasco reveló el consejo que le dio Paredes para mejorar su rendimiento en Boca: “Me da mucha confianza”

El llanto de Alan Velasco tras conseguir su primer gol con la camiseta de Boca el pasado domingo, en el partido que terminó con victoria 3-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en condición de visitante, por la quinta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, fue prueba de la gran mochila de la que necesitaba liberarse el futbolista que llegó procedente del FC Dallas de la MLS a cambio de 10 millones de dólares.

Y es que fue precisamente su alto valor de mercado para la realidad del fútbol argentino lo que puso sobre sus hombros un peso extra del que ya representa para cualquier jugador en sí mismo el hecho de defender una camiseta con tanta historia como la del Xeneize.

Conocedor de esas presiones, quien está jugando un papel clave en la adaptación de Alan Velasco es Leandro Paredes, quien decidió emprender su regreso al club tras una larga estadía en el fútbol europeo y se ha encargado de dar algunos consejos a este para que pueda terminar de soltarse.

“Lea desde el primer momento que llegó, desde que nos tocó compartir cancha, siempre me da mucha confianza para que yo pueda demostrar lo que se hacer y que nos salgan las cosas como conjunto. También me dice algunas cosas tácticas, por el conocimiento que le da haber jugado tantos años en Europa y en la Selección”, reveló Velasco en diálogo con el Canal de Boca.

Alan Velasco viene de marcar en Mendoza su primer gol con la camiseta de Boca.

Y sobre los consejos específicos que le dio Paredes para ayudarlo a encontrar su mejor nivel, explicó: “Me indica algunos movimientos o a veces me dice que me quede un poco más quieto, que trate de no moverme tanto para encontrar mejores posiciones para mí”.

Publicidad

Publicidad

Su relación con Riquelme

Velasco dijo mantener también una muy buena relación con Juan Román Riquelme, ídolo y presidente de Boca que fue clave para que pudiera concretarse su arribo desde el fútbol estadounidense. “Él siempre está acá, cada vez que hacemos alguna práctica de fútbol. Antes del partido con Independiente Rivadavia tuvimos una charla junto con otros compañeros más y siempre nos aporta desde su conocimiento”, dijo.

Y agregó: “En lo personal, a mí me dice que esté tranquilo, que las cosas me van a empezar a salir. Siempre hablamos con Román y por eso estoy muy agradecido también con él”.