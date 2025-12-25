Los 5 mejores goles de la Selección Argentina en 2025

La Selección Argentina finalizó otro año positivo, en donde obtuvo la clasificación al Mundial 2026 de manera holgada y se dio varios lujos en lo deportivo. El equipo de Lionel Scaloni recordará el 2025 con una sonrisa, sobre todo por la histórica goleada a Brasil en el Monumental y otras victorias importantes como la que obtuvo ante Uruguay en Montevideo.

Fueron 19 goles en 9 encuentros oficiales para la Albiceleste, repartidos entre partidos de Eliminatorias Conmebol y amistosos. Con Lionel Messi en la lista y Thiago Almada en lo más alto, repasá los cinco mejores, elegidos por Bolavip.

Top 5: Lionel Messi a Venezuela (Eliminatorias – Fecha 17)

El capitán y referente de esta Selección Argentina no podía faltar en el Top 5. No fue su año más productivo con la Albiceleste. De hecho, se perdió 4 de los 9 compromisos del equipo por diferentes cuestiones. Sin embargo, 1 de sus 3 goles anotados se metió entre los mejores.

Sucedió ante Venezuela, el 4 de septiembre, en lo que fue probablemente su último partido oficial en el país. Luego de un pase de tres dedos de Leandro Paredes, Julián Álvarez enganchó y descargó para el 10, que la pinchó con sutileza para poner el 1 a 0.

Top 4: Gonzalo Montiel a Puerto Rico (Amistoso – Octubre)

Alejado de su mejor versión futbolística, Gonzalo Montiel jugó apenas dos partidos con Argentina en el año. En la fecha FIFA de octubre, anotó un golazo en la holgada victoria de los campeones del mundo ante Puerto Rico.

El 14 de octubre, Messi dio un pase bombeado en el borde del área y habilitó a Cachete, que la agarró de aire con el empeine derecho y puso el 2 a 0 parcial del equipo de Scaloni, que terminó ganando por seis goles de diferencia.

Top 3: Giuliano Simeone a Brasil (Eliminatorias – Fecha 14)

La goleada histórica a Brasil tuvo goles de todos los colores y el de Giuliano Simeone no se podía quedar afuera. El hijo del Cholo anotó por primera vez con la Selección Argentina en el Superclásico de las Américas y para sentenciar el 4 a 1 definitivo.

Los campeones del mundo pasaban por arriba a una pobre versión del Scratch, que no hizo pie en el Monumental aquella noche del 25 de marzo. Luego de un pase al medio de Nicolás Tagliafico, el Cholito entró a toda velocidad por el segundo palo y sacó una bomba que dejó sin posibilidades a Bento.

Top 2: Enzo Fernández a Brasil (Eliminatorias – Fecha 14)

El de Simeone no fue el único golazo de Argentina en aquel baile al eterno rival. En apenas 12 minutos, Enzo Fernández terminó una jugada colectiva extraordinaria que evidenciaba la superioridad del equipo de Lionel Scaloni sobre la Verdeamarela. Así se metió en el Top 2 de 2025.

La tocaron todos: Dibu Martínez, Otamendi, Tagliafico, Mac Allister, Almada, Cuti Romero, De Paul, Paredes, Julián, Molina y la terminó Fernández. Si bien se ensució un poco después del centro de Nahuel, la jugada fue una fiel representación de la paliza que la Albiceleste le pegó a Brasil en la cancha de River.

Top 1: Thiago Almada a Uruguay (Eliminatorias – Fecha 13)

En esa misma fecha FIFA, pero pocos días antes, Thiago Almada metió un gol clave que terminó siendo el mejor del año para la Selección Argentina. Fue nada más ni nada menos que ante Uruguay en el Centenario, en un partido que sirvió para empezar a cortarse solo en las Eliminatorias y para demostrar que el equipo podía con rivales fuertes aun sin Lionel Messi.

La historia estaba pareja y faltaban poco más de 20 minutos para el pitazo final. Almada la agarró un par de metros alejado del área, cargó su pierna derecha y sacó una bomba al ángulo superior izquierdo de Rochet. Fue 1 a 0 para la Albiceleste en Montevideo.

