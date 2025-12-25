Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Los 5 mejores goles de la Selección Argentina en 2025

La Albiceleste anotó 19 goles en 9 partidos disputados a lo largo del año. Algunos quedarán en la historia.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Los 5 mejores goles de la Selección Argentina en 2025
© GeminiLos 5 mejores goles de la Selección Argentina en 2025

La Selección Argentina finalizó otro año positivo, en donde obtuvo la clasificación al Mundial 2026 de manera holgada y se dio varios lujos en lo deportivo. El equipo de Lionel Scaloni recordará el 2025 con una sonrisa, sobre todo por la histórica goleada a Brasil en el Monumental y otras victorias importantes como la que obtuvo ante Uruguay en Montevideo.

Fueron 19 goles en 9 encuentros oficiales para la Albiceleste, repartidos entre partidos de Eliminatorias Conmebol y amistosos. Con Lionel Messi en la lista y Thiago Almada en lo más alto, repasá los cinco mejores, elegidos por Bolavip.

Top 5: Lionel Messi a Venezuela (Eliminatorias – Fecha 17)

El capitán y referente de esta Selección Argentina no podía faltar en el Top 5. No fue su año más productivo con la Albiceleste. De hecho, se perdió 4 de los 9 compromisos del equipo por diferentes cuestiones. Sin embargo, 1 de sus 3 goles anotados se metió entre los mejores.

Sucedió ante Venezuela, el 4 de septiembre, en lo que fue probablemente su último partido oficial en el país. Luego de un pase de tres dedos de Leandro Paredes, Julián Álvarez enganchó y descargó para el 10, que la pinchó con sutileza para poner el 1 a 0.

Tweet placeholder

Top 4: Gonzalo Montiel a Puerto Rico (Amistoso – Octubre)

Alejado de su mejor versión futbolística, Gonzalo Montiel jugó apenas dos partidos con Argentina en el año. En la fecha FIFA de octubre, anotó un golazo en la holgada victoria de los campeones del mundo ante Puerto Rico.

Publicidad
El aporte que Diego Simeone puede hacer para la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

ver también

El aporte que Diego Simeone puede hacer para la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

El 14 de octubre, Messi dio un pase bombeado en el borde del área y habilitó a Cachete, que la agarró de aire con el empeine derecho y puso el 2 a 0 parcial del equipo de Scaloni, que terminó ganando por seis goles de diferencia.

Tweet placeholder

Top 3: Giuliano Simeone a Brasil (Eliminatorias – Fecha 14)

La goleada histórica a Brasil tuvo goles de todos los colores y el de Giuliano Simeone no se podía quedar afuera. El hijo del Cholo anotó por primera vez con la Selección Argentina en el Superclásico de las Américas y para sentenciar el 4 a 1 definitivo.

Publicidad

Los campeones del mundo pasaban por arriba a una pobre versión del Scratch, que no hizo pie en el Monumental aquella noche del 25 de marzo. Luego de un pase al medio de Nicolás Tagliafico, el Cholito entró a toda velocidad por el segundo palo y sacó una bomba que dejó sin posibilidades a Bento.

Tweet placeholder

Top 2: Enzo Fernández a Brasil (Eliminatorias – Fecha 14)

El de Simeone no fue el único golazo de Argentina en aquel baile al eterno rival. En apenas 12 minutos, Enzo Fernández terminó una jugada colectiva extraordinaria que evidenciaba la superioridad del equipo de Lionel Scaloni sobre la Verdeamarela. Así se metió en el Top 2 de 2025.

Publicidad

La tocaron todos: Dibu Martínez, Otamendi, Tagliafico, Mac Allister, Almada, Cuti Romero, De Paul, Paredes, Julián, Molina y la terminó Fernández. Si bien se ensució un poco después del centro de Nahuel, la jugada fue una fiel representación de la paliza que la Albiceleste le pegó a Brasil en la cancha de River.

Tweet placeholder

Top 1: Thiago Almada a Uruguay (Eliminatorias – Fecha 13)

En esa misma fecha FIFA, pero pocos días antes, Thiago Almada metió un gol clave que terminó siendo el mejor del año para la Selección Argentina. Fue nada más ni nada menos que ante Uruguay en el Centenario, en un partido que sirvió para empezar a cortarse solo en las Eliminatorias y para demostrar que el equipo podía con rivales fuertes aun sin Lionel Messi.

Publicidad

La historia estaba pareja y faltaban poco más de 20 minutos para el pitazo final. Almada la agarró un par de metros alejado del área, cargó su pierna derecha y sacó una bomba al ángulo superior izquierdo de Rochet. Fue 1 a 0 para la Albiceleste en Montevideo.

Tweet placeholder
Atención, Scaloni: Estados Unidos se lleva una pieza clave del cuerpo técnico de la Selección Argentina

ver también

Atención, Scaloni: Estados Unidos se lleva una pieza clave del cuerpo técnico de la Selección Argentina

Advertencia para Argentina en la previa del Mundial 2026: ”Argelia es la favorita”

ver también

Advertencia para Argentina en la previa del Mundial 2026: ”Argelia es la favorita”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Papá Noel pasa solamente por Núñez: Di Carlo no para de dejarle regalos al arbolito de Gallardo en River

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Otro titular indiscutible en Atlético de Madrid se suma a Llorente como baja para recibir al Inter de Milán por Champions League
Champions League

Otro titular indiscutible en Atlético de Madrid se suma a Llorente como baja para recibir al Inter de Milán por Champions League

Giuliano Simeone admitió qué debe mejorar para asegurarse un lugar en el Mundial
Selección Argentina

Giuliano Simeone admitió qué debe mejorar para asegurarse un lugar en el Mundial

Atlético de Madrid quiere renovarle el contrato a Giuliano Simeone hasta 2030
Fútbol europeo

Atlético de Madrid quiere renovarle el contrato a Giuliano Simeone hasta 2030

Agustín Almendra deja Racing para irse a Necaxa
Fútbol Argentino

Agustín Almendra deja Racing para irse a Necaxa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo