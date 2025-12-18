Es tendencia:
El aporte que Diego Simeone puede hacer para la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

El Cholo tiene entre sus manos una opción interesantes para la confección de la nómina de la Selección Argentina que irá a la Copa del Mundo 2026.

Por Germán Carrara

Diego Simeone elevó el protagonismo de Juan Musso, quien se expone como una opción para la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

En Atlético de Madrid de Diego Simeone se encuentra, hoy en día, prácticamente la base del plantel de la Selección Argentina. Por lo que cada situación, rendimiento o resultado que afecta al Colchonero tiene su impacto directo o indirecto en el combinado que comanda Lionel Scaloni junto a Roberto Ayala, Pablo Aimar y Walter Samuel.

Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Nicolás González, Nahuel Molina, Thiago Almada son los que están bajo la tutela del Cholo. Si juegan y andan bien, son puestos fijos en la Scaloneta, de hecho así fue -más allá de algunas variantes con los mercados de pases- desde la Copa del Mundo de Qatar 2022 a la fecha.

Y en ese sentido, con los últimos partidos que disputó el Atlético de Madrid, Diego Simeone le dio continuidad a otro de los argentinos que no estaba teniendo protagonismo y de esa manera expuso una alternativa que se puede meter en la lista a poco menos de 6 meses del comienzo del certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá a mediados del 2026.

Se trata de Juan Musso (quien se ubica como suplente de Jan Oblak), que entre noviembre y diciembre sumó tres presencias en las que demostró estar en un gran nivel. Primero vs. Getafe por LaLiga (triunfo 1 a 0), después ante Inter de Milán por la Champions League (victoria 2 a 1) y recientemente frente al Atlético Baleares por la Copa del Rey (ganó el Atleti 3 a 2).

Y al respecto, el que habló fue el propio Cholo, quien resaltó en conferencia de prensa la actualidad del ex Racing: “Me pone muy contento por Musso. Esperando su momento. Hoy hizo un partido muy bueno con tres manos a manos muy buenos. En el segundo tiempo tuvieron situaciones muy buenas para empatar. Después del 3-1 vinieron los dos penaltis. Pero pudimos controlarlo bien”.

Juan Musso hace más de un año que no es citado por Lionel Scaloni

Juan Musso no volvió a ser convocado para la Selección Argentina, puesto que venía jugando poco en el Atlético de Madrid. No obstante, se encuentra en la misma situación que Walter Benítez en el Crystal Palace (a las sombras de Dean Henderson), por lo que de a poco emerge como una opción en caso de que siga apareciendo cada tanto para custodiar el arco colchonero en lugar de Jan Oblak.

De ser así, podría volver a ser llamado para el combinado albiceleste, luego de su última citación que fue en octubre del 2024 (vs. Venezuela en Maturín y Bolivia en Buenos Aires por las Eliminatorias Conmebol).

En síntesis

  • Diego Simeone destacó el nivel del arquero Juan Musso tras sus tres partidos recientes.
  • El portero Juan Musso no es convocado por Lionel Scaloni desde octubre del 2024.
  • El club cuenta con cinco argentinos: Álvarez, Simeone, González, Molina y Almada en su plantilla.
Germán Carrara

