L’Equipe acusa al Fútbol Argentino de racista: ”Discriminación real”

El caso que protagonizaron Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior el pasado 17 de febrero en el Estadio Da Luz en el partido que el Benfica y el Real Madrid disputaron por la ida de los Play Off de la UEFA Champions League, generó una mirada crítica de los medios de comunicación del mundo no solo en el ex Vélez, sino en los futbolistas argentinos, por los episodios en los que se los apuntó como racistas.

Esta tendencia palpable principalmente en las redes sociales fue tomada por L’Equipe, que realizó una publicación en la que señala directamente al Fútbol Argentiino por estar inmerso en la discriminiación. “El demonio invisible del racismo en el fútbol argentino”, se lee en el título de artículo publicado por el periodista Romain Lafont este 24 de febrero.

Asimismo, en la bajada enumera las dos situaciones que hicieron crecer este pensamiento de que los jugadores argentinos son racistas: “Caso Prestianni-Vinicius, cánticos ofensivos contra los jugadores de la selección de Francia: ¿está el fútbol argentino gangrenado por el racismo? La respuesta es obviamente compleja, entre la negación, las diferencias culturales y las verdaderas discriminaciones”.

Además, como parte de lo que fue la construcción de esta exposición, L’Equipe entrevistó al antropólogo argentino Javier Bundio, que contó cuál es la sensación al respecto que se tiene en tierras argentas: ”Está pasando algo curioso en Argentina con respecto al racismo, y no específicamente en el fútbol. En el imaginario social, los argentinos no solo no se reconocen como racistas, sino que ni siquiera reconocen que existe el racismo en Argentina”.

En esa misma línea, Bundio, que es investigador en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, asegura que, a raíz de lo sucedido con Vinícius Junior en el Estadio Da Luz de Lisboa, aclaró que en Argentina ‘‘nadie diría que Gianluca Prestianni es racista”.

Lo cierto es que el oriundo de Ciudadela, en la actualidad, se encuentra en el ojo de la tormenta, porque además la UEFA ya lo castigó (de momento con una fecha de suspensión), incluso, sin dar una sentencia firme como resultado de su investigación, lo que aumentó, de esta manera, el escarnio público que se ve por estas horas, principalmente, en Europa.

Enzo Fernández, el otro caso reciente que fue apuntado como racista

En 2024, en medio de las celebraciones de la Selección Argentina por la obtención de la Copa América, Enzo Fernández transmitió a través de su cuenta de Instagram un canto de los futbolistas con estrofas ofensivas hacia los jugadores de la Selección de Francia. Esto derivó en una cancelación pública, en una sanción económica y en un pedido de disculpas por parte del ex River a nivel general y, principalmente, a sus compañeros franceses.

