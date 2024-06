Luis Islas y el recuerdo del último partido de Maradona con Argentina: "Si no pasaba lo del dopping, había un ADN para ser campeones"

Este martes 25 de junio, fecha en que Lionel Messi volverá a saltar a la cancha con la cinta de capitán para enfrentar a Chile por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024, se cumplen 30 años del último partido que disputó Diego Armando Maradona con la Selección Argentina, también en Estados Unidos, también luciendo con orgullo el brazalete de líder y bajo la concesión popular de ser el mejor futbolista de la historia.

Fue en el marco del Mundial de 1994, también por una segunda fecha de fase de grupos. El rival fue Nigeria, la sede el Foxboro Stadium de Boston. El recuerdo, una remontada para ganar 2-1 con goles de Claudio Paul Caniggia y una asistencia, la decisiva, del Diez.

“Lo ganamos, gracias a Dios. Tuve la suerte de formar parte de ese equipo, con un Diego extraordinario. Estaba impecable y a un nivel futbolístico superlativo. Una Selección que también tenía un ADN individual y colectivo muy alto. Fue el último partido, pero siempre va a estar con nosotros”, recordó Luis Islas, arquero de aquel equipo que condujo Coco Basile, en diálogo exclusivo con Bolavip.

El otro recuerdo, el desgarrador, es el de aquella enfermera que íntegramente vestida de blanco lo tomó de la mano para caminar con él hacia fuera de los límites de un terreno de juego que, sin saberlo, Maradona estaba pisando por última vez como jugador de la Selección Argentina de manera oficial.

Se cumplen 30 años del último partido que disputó Diego Maradona con la Selección Argentina.

“Si no hubiese pasado lo del dopping, esa Selección tenía un ADN futbolístico para ser campeona. Y si vos vez la final que se juega en ese Mundial (Brasil vs. Italia), Argentina tenía todo para ser campeona del mundo. Son situaciones que pueden pasar, pasó y hasta el día de hoy uno tiene muchísimas dudas de lo que pudo haber sido. Porque Diego estaba con nosotros todos los días entrenando, trabajando y físicamente impecable. Son cosas que suceden”, explicó el exarquero que fue parte del cuerpo técnico de Maradona tanto en Al-Fujairah FC de Emiratos Árabes Unidos como en Dorados de Sinaloa de México.

Maradona y Messi, los mejores

Habiendo sido testigo privilegiado de Diego Maradona en todo su esplendor futbolístico, Luis Islas se mostró convencido de que Lionel Messi ha logrado ponerse a su altura para la historia del fútbol y agradeció que ambos hayan nacido bajo su misma bandera. “Diego fue distinto al resto y hoy tenemos a un jugador similar que es Messi. No me gusta comparar, pero gracias a Dios los dos son argentinos”, señaló.

Qué Selección Argentina campeona del mundo fue la mejor

Más allá de haber sido parte de uno de los tres planteles que logró coronar en una Copa del Mundo, Islas dijo no tener preferencias en cuanto a los equipos y lo que plasmaron tanto dentro del terreno de juego como para la historia. “Todas las selecciones campeonas del mundo fueron grandes equipos. Lo que digo es que la disfruto tanto la del 78 que era muy chiquito, después la del 86 donde me tocó ser parte, y ésta última. Son equipos que cada uno en su momento marcaron un camino. No las comparo, las disfruto”, sentenció.