La Selección Argentina dio un buen primer paso en la Copa América 2024 al ganarle a Canadá por 2-0. De cara a su objetivo de defender el título logrado en Brasil en 2021, la Albiceleste tuvo su primer éxito, algo que generó elogios en un campeón del mundo. Luis Islas habló con BOLAVIP sobre sus sensaciones respecto a lo que le genera el combinado dirigido por Lionel Scaloni.

El arquero campeón del mundo en México 1986, quien estuvo también en Estados Unidos 1994, fue muy elogioso con el presente de la Albiceleste. “A mí, ver la Selección Argentina me genera placer. Tiene un ADN futbolístico fantástico. Tiene una tenencia de pelota muy interesante, tiene desequilibrio, gana los duelos individuales, tiene un plantel de muchísima jerarquía. Realmente me genera placer”, manifestó.

Para Luis Islas, quien fue entrenador de arqueros de Diego Armando Maradona, no hay grandes secretos en esta selección, los argumentos futbolísticos los tiene y eso es lo que permite que genere ilusión en los hinchas. “A mí me llena por completo desde lo futbolístico y desde lo anímico. Me parece que hay un gran trabajo del cuerpo técnico, de los dirigentes y de los jugadores, que tienen un nivel superlativo”, opinó.

Luis Islas, junto al presidente de AFA, Chiqui Tapia (Instagram @islasluisok).

Respecto al partido en sí, ante Canadá, Islas aseguró que todos los partidos “son complicados”, aunque la identidad del equipo de Scaloni permitió sacarlo adelante. “Vuelvo a repetir lo mismo: la Selección Argentina es un equipo con un volumen de juego muy interesante, con mucho control de partido”, consideró. Y lo ve como posible campeón: “Creo que si las cosas van por el lado normal, esta selección tiene muchísimas posibilidades de volver a conseguir el título“, añadió.

¿Cómo ve Luis Islas al Dibu Martínez en la Selección Argentina?

El arco de la Selección Argentina está bien cubierto por Emiliano Martínez. En ese sentido, Luis Islas coincide en que se lo ganó “a base de trabajo”, pero destacó también que se trata de uno de los arcos de mayor nivel a nivel mundial.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina (IMAGO / Agencia-MexSport).

“Siempre la Selección Argentina fue de tener arqueros que están entre los mejores del mundo y no tengo duda de que lo está. Y los arqueros que están en el banco, en este momento, también son arqueros de muchísimo nivel futbolístico”, aseguró.

La polémica sobre qué Selección Argentina fue mejor: ¿la del ’78, la del 86′ o la reciente de 2022?

Por último, como campeón del mundo con Argentina, Luis Islas es palabra autorizada para hablar respecto a una de las polémicas que han surgido en el último tiempo: ¿Qué selección campeona del mundo fue mejor?

“Todas las selecciones campeonas del mundo fueron grandes equipos. Lo que digo es que la disfruto tanto la del 78 que era muy chiquito, después la del 86 donde me tocó ser parte, y ésta última. Son equipos que cada uno en su momento marcaron un camino. No las comparo, las disfruto y gracias a Dios son de Argentina“, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en la Copa América 2024?

La Selección Argentina volverá a jugar por la Copa América 2024 el próximo martes 25 de junio cuando se enfrente a Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey desde las 20:00 horas (horario de Argentina).