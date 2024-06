El 22 de junio de 1994 fue un día feliz para la Selección Argentina, que acababa de pisar fuerte en una nueva Copa del Mundo goleando a Grecia. Diego Maradona no era la excepción: a sus 33 años, metió su último gol con la celeste y blanca, aunque ni él ni nadie lo sabía.

Balbo para Redondo, que se la dio a Maradona, que luego se la devolvió a Fernando, para que lo encontrara a Caniggia y otra vez le entregara el balón a Redondo. El 5 se la tocó al 10, que la clavó en el ángulo después de dos controles y salió corriendo para festejar.

“Yo llegué al Mundial limpio como nunca, como nunca… Porque sabía que era la última oportunidad de decirles a mis hijas: ‘Soy un jugador de fútbol, y si ustedes no me vieron, me van a ver acá’”, explicó el propio Pelusa en su libro sobre aquel desahogo frente a la cámara luego de convertir uno de sus goles más icónicos.

El hat-trick de Batistuta completó el 4 a 0 en el debut albiceleste en Estados Unidos. Argentina se sentía candidata y más con Diego en ese nivel. “Diego, esta gente que está aquí es el mundo que tiene hambre de verte como estuviste en México“, fueron las palabras del árbitro Arturo Ángeles para Diego en aquel encuentro, según contó en una entrevista con Infobae. Sin embargo, 5 días después se desmoronó todo.

El partido con Nigeria, el ingreso de la enfermera y el doping de Maradona

Días más tarde, precisamente el 25 de junio, Argentina derrotó 2 a 1 a Nigeria con un doblete de Claudio Caniggia y encaminó su clasificación. Una vez finalizado ese encuentro, la enfermera Sue Ellen Carpenter se llevó al capitán de la mano, en lo que era su última aparición como futbolista en un Mundial.

“Siempre dije lo mismo: a mi me podés tener 8 horas ahí parado que no voy a orinar si hubiese tomado algo para sacar ventaja. Teníamos a los muchachos de Nigeria enfrente y Diego les hacía chistes“, contó Sergio Vázquez, a quien también le tocó control en ese encuentro, en diálogo con Fabbri Stream.

Maradona y la enferemera, lo que fue su fin en los Mundiales. (Foto: IMAGO)

El 27 de junio, se terminó el sueño de Argentina y la Selección para Diego: le cortaron las piernas. El positivo en pseudoefedina le pusieron punto final al Mundial del mejor jugador del mundo y de su equipo, que perdió los siguientes dos partidos y se volvió a casa en octavos.

“Fue un golpe muy fuerte. Nos habían tocado a nuestro ídolo, a nuestro referente. El equipo lo sintió muchísimo anímicamente y no volvió a ser el mismo. Con Diego, por como estaba, teníamos muchas chances de ser campeones“, aseguró Luis Islas, otro miembro de ese plantel.

“Me cortaron las piernas”: la palabra de Maradona tras el doping

En su primera entrevista post suspensión, Maradona, entre lágrimas, fue contundente: “No quiero dramatizar pero te juro que me cortaron las piernas“.

Y continuó: “Juro por mis hijas que no me drogué. No entiendo nada. Me preparé muy bien para este Mundial, me preparé como nunca. Hablan de la efedrina y yo después del partido corrí 10 kilómetros. Me duele mucho porque me cortan las piernas. Me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir“, expresó..

“El día que me drogué fui y le dije a la jueza: ‘Sí, me drogué, hay que pagar’. Y lo pagué. Fueron dos años durísimos de ir cada dos o tres meses, o cuando me llamaba la jueza, a hacerme la rinoscopía. Pero así no lo entiendo. Yo creí que la justicia iba a ser buena. Conmigo parece se equivocaron”, expresó.