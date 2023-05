No lo tenía nadie: fue campeón con la Selección y ahora puede sumarse a Sevilla

El próximo mercado de pases está empezando a moverse, pero sin realizar movimientos bruscos. Claro, todavía hay competencias en juego y una vez que finalice la temporada, todos los clubes se desesperarán por los futbolistas que están dando vueltas a nivel mundial.

Uno de esos equipos es Sevilla, que ya cuenta con jugadores de la Selección Argentina, como son los casos de Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Alejandro Gómez, Erik Lamela y Lucas Ocampos. Algunos de ellos continúan bajo las órdenes de Lionel Scaloni, mientras que otros ya dejaron de ser convocados.

A horas de que el cuadro andaluz dispute la final de la Europa League frente a AS Roma, se conoció el fuerte interés por un futbolista que ya no está en el combinado nacional, pero que fue campeón con el mismo. Y como si fuese poco, milita en la Serie A de Italia.

Con un valor de mercado que asciende a 15 millones de euros y tan solo 24 años, según indicó La Gazzetta dello Sport, desde Sevilla están muy interesados en poder contratar a Nicolás Domínguez , quien se encuentra en las filas de Bologna y viene teniendo una gran temporada.

Si bien todavía no hubo una oferta concreta por parte de los españoles, el mismo periódico afirma que el Rossoblù no vería con malos ojos desprenderse del ex mediocampista de Vélez Sarsfield, algo que también buscaría el propio futbolista para dar un nuevo salto en su carrera y conseguir un progreso. ¿Se llevarán al campeón de América con la Selección Argentina?