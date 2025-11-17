Pablo Zabaleta y Javier Zanetti eran los nombres que salían naturalmente para ocupar el puesto de lateral derecho en aquellos meses previos a conocerse la lista de convocados que confeccionaría Diego Maradona para el plantel con el que la Selección Argentina se presentaría en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. No obstante, no fue ninguno de los dos.

Y al respecto de su situación, el propio Zabaleta reveló detalles desconocidos del motivo por el que fue apartado del combinado nacional: ”Cuando estaba Diego en la Selección hizo unas declaraciones previas que para él sus laterales eran dos chicos que estaban jugando en Argentina y que lo estaban haciendo bien. Marcos Angeleri y Emiliano Papa. Y de hecho, cuando agarra la Selección, ellos terminan jugando y yo no soy parte de los primeros partidos de su proceso”.

De ahí en más, en su relato, el ex San Lorenzo explica como fue que entró en la órbita de Maradona y por qué salió rápidamente: ”Nosotros (Manchester City) íbamos a jugar como visitantes un partido con el Fulham y él va a verlo y termino haciendo un gol y jugando muy bien. Ahí empieza a pensar en mí para los últimos dos partidos de las Eliminatorias que eran con Perú y Uruguay”.

Y prosiguió: ”Maradona me convoca para esos dos partidos, pero hay una situación en la que nosotros jugábamos un lunes a la noche de visitante con el Aston Villa y el partido de Argentina era el viernes. Maradona nos llama a Tevez y a mí una semana antes para decirnos que por una cuestión de que íbamos a llegar muy justos al partido, jugando a la noche en Birmingham y que íbamos a poder viajar recién al día siguiente a Argentina, íbamos a llegar cansados al partido del viernes. Y nos dijo además que él ya estaba pensando en nosotros como posibles titulares para jugar… Obviamente, mi respuesta fue que tenía que esperar a ver cuál iba a ser la decisión de Mark Hughes (DT del City) de la alineación. Yo estaba siendo titular… ¿Cómo enfrento a un entrenador para decirle que no quiero jugar para reservarme para el último partido de la Selección?”.

A raíz de aquel pedido específico que le hizo Diego Maradona, Pablo Zabaleta, en charla con Post United, explicó: ”Yo era jugador de un club, que me pagaba y tenía que respetar las decisiones de mi entrenador. Además, yo tenía 23, 24 años y no era un referente del plantel ni nada menos como para abordar una situación de ese calibre”.

La lesión que marginó a Pablo Zabaleta del proceso de Diego Maradona como entrenador de la Selección Argentina

”Tanto Carlos Tevez como yo terminamos jugando de titulares contra el Aston Villa ese lunes y yo por desgracia siento una molestia en el isquiotibial en los últimos minutos de partido. Y como viajábamos rápido después del partido, no me dio tiempo a hacerme ningún tipo de ecografía. Simplemente, llamé al doctor de la Selección, le comunico que había sentido la molestia y le pedí que cuando llegara hiciéramos alguna ecografía para saber si era una lesión o si simplemente era una dolencia de momento”, relató Zabaleta.

Continuó: ”Llego al predio de la Selección y el doctor me hace una ecografía y se confirma que había tenido una rotura de grado 1 casi 2 y que obviamente me iba a dejar afuera de esos dos partidos cruciales de la Selección. Ahí tuve un momento un poquito desagradable con Diego porque… imagínate… En cierto modo lo entendí, cuando el médico le comunica de mi rotura él estaba en un momento de máxima tensión, por lo que se jugaba Argentina con él siendo el entrenador y él un poco se desilusionó conmigo por no haber hecho lo posible para hablar con el City y haberme guardado para jugar esos dos partidos”.

Y cerró: ”Yo actúe como profesional y como creí que debí actuar en aquel momento. Fue mala suerte. ¿Qué jugador busca lesionarse en ese momento? Fui un futbolista que se perdió muy pocos partidos por lesiones. Yo estoy seguro de que si ganaba y jugaba bien me ganaba un puesto para Sudáfrica. Quedó todo en que no volví a ser parte. Diego no me volvió a llamar y en ese Mundial termina jugando Nico Otamendi y Jonás Gutierrez, no había nadie en esa posición porque tampoco llevó a Javier Zanetti. Fue la desilusión más grande de mi carrera”.

