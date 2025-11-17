En España se ilusionan con el 2026. Sienten que, como nunca antes, son auténticos candidatos para ganar la Copa del Mundo que se estará disputando en diferentes estadios de Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio (partido inaugural en el Estadio Azteca) y el 19 de julio (la Final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey).

Es que la Roja viene de ser finalista en las últimas dos Ligas de las Naciones de la UEFA (en 2023 fue campeón al vencer a Croacia y en 2025 cayó con Portugal) y de consagrarse en la Euro de Alemania 2024, además de que en las Eliminatorias, de momento, cosechó 5 victorias de 5 posibles con 19 goles a favor y ninguno en contra.

Por eso, en la conferencia de prensa previa al juego con Turquía en Sevilla, a Luis De La Fuente le consultaron si, por el gran presente del combinado español, se considera el mejor seleccionador del mundo: “No tengo vanidad para decir eso, me sonroja. Es un honor y orgullo que se hable de la selección, huir de la etiqueta por individuos. Es lo que hay que destacar. Solo trato de hacer cada día mejor mi trabajo y que los futbolistas se sientan bien con nosotros y estar a la altura de la exigencia”.

Por otro lado, no le esquivó al rol de candidatos para alzar el trofeo de la Copa Mundial el año que viene: ”Afortunadamente, entramos en esa relación de favoritos. El secreto es un trabajo muy bien realizado, empezando por los clubes y en la RFEF seguir una línea de trabajo, por un estilo de juego, mejorándolo. Eso lleva a tener posibilidades. Formación, inversión y conocimiento de los futbolistas”.

Para cerrar, aclaró que el partido con Turquía, en el cual deben perder por una diferencia de 7 goles para quedar segundos en su grupo, lo encararán con la seriedad que merece: “Afrontamos el partido con excepcional responsabilidad, por prestigio, por la afición, porque queremos seguir ganando y competiendo, por conseguir el partido 31 invictos…”.

Y para cerrar, advirtió al resto de las potencias, incluida Argentina, con quien muy posiblemente se enfrentará en marzo por la Finalissima: ”Lo más importante es que estos jugadores no se cansan de ganar. Y sacaremos un equipo competitivo. El respeto a los rivales nos obliga a sacar a los mejores. Aquí todos los futbolistas son importantes”.

Luis De La Fuente y sus sensaciones por dirigir en una Copa del Mundo

“Representa todo. Siempre he sido un fiel seguidor de la selección española. Es un honor dirigir a la selección de mi país. Es lo máximo para un entrenador. Para mí, con todo lo vivido, poder dirigirla en un Mundial, me hace sentir y darme cuenta de lo que significa”, expresó Luis De La Fuente a horas de sellar la clasificación de España al Mundial 2026.

