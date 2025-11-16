Franco Mastantuono venía teniendo una temporada soñada. Empezó a jugar seguido en el Real Madrid tanto en LaLiga como en la Champions League (12 presencias en total) y Lionel Scaloni ya lo había incorporado a la Selección Argentina (3 participaciones) justo en el tramo final de la preparación para la Copa Mundial que se jugará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sin embargo, todo se cortó abruptamente tras los 90 minutos que disputó ante el Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu. Sobre el cierre sintió una molestia que más tarde la Casa Blanca informó que se trataba de una pubalgia. Por eso, se ausentó ante Liverpool y Rayo Vallecano. Además, por el mismo motivo, tampoco pudo entrenarse con la Selección Argentina y viajar a Angola para el amistoso del viernes 14 de noviembre (más allá de que se arrimó hasta la concentración en Alicante para verse con sus compañeros y con el cuerpo técnico del combinado nacional).

Ante esta lesión, que es una de las más temidas en el ambiente futbolístico por su poca previsibilidad en la recuperación, el Real Madrid estableció una estrategia clara que, como primera medida, no tiene una fecha fijada para que Franco Mastantuono vuelva a estar a disposición de Xabi Alonso. Es decir, puede estar nuevamente en las canchas el próximo fin de semana o recién en 2026. De momento, todo puede pasar.

”La rehabilitación de Mastantuono es gradual y muy personalizada. Primero se trabaja en controlar el dolor y reducir la inflamación, combinando descanso activo y técnicas como ondas de choque o punción seca”, reportó el diario Marca, que explica los detalles que le aportaron desde el club merengue específicamente a raíz de la rehabilitación que están aplicando con el ex River.

En ese mismo sentido, subrayó que, una vez superada esa primera instancia, procederán a la carga gradual: ”Luego, los fisioterapeutas introducen ejercicios de fortalecimiento para que los músculos del abdomen, la cadera y los aductores trabajen en armonía y soporten las cargas de entrenamiento sin riesgo”.

Los trabajos en el gimnasio, lo que le podrá dar un nuevo panorama a Franco Mastantuono para su regreso en el Real Madrid

”El gimnasio juega un papel clave”, advierte el medio citado anteriormente, que al respecto amplía: ”No se trata solo de ganar fuerza, sino de acostumbrar al cuerpo a las nuevas fuerzas que actúan sobre el pubis, corregir desequilibrios y mejorar la movilidad. Cada ejercicio se ajusta a la reacción de su cuerpo: lo que funciona para un jugador no necesariamente funciona igual para otro”.

Y para cerrar, desde España insisten en marcar que de momento no hay un día detectado para que el oriundo de Azul vuelva a jugar: ”Esta atención personalizada explica por qué no se pueden dar plazos exactos de regreso… y la clave es respetar los tiempos de recuperación del futbolista. Lo importante es seguir el tratamiento con constancia y adaptarlo a cómo vaya respondiendo Franco, que está acudiendo a Valdebebas todos los días para seguir con su recuperación”.

