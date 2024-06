Ángel Correa fue el último futbolista cortado por Lionel Scaloni para la lista de 26 convocados para la Copa América 2024. De esta manera, el futbolista de Atlético de Madrid, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, se queda sin la chance de ser parte del certamen en los Estados Unidos.

Luego de la victoria ante Guatemala por 4-1, en donde Correa no vio minutos, se generó una gran expectativa por la lista. Scaloni comunicó en conferencia de prensa que no iba a dar los convocados debido a que no se lo dijo a los jugadores cortados. Sin embargo, horas después, se supo quiénes no irán a la Copa América.

El delantero de Atlético de Madrid, junto a Valentín Barco y Leonardo Balerdi, formó parte de los cortados por Scaloni para la Copa América 2024. La decisión con el jugador de Atlético de Madrid llamó la atención, aunque fue algo que fue creciendo en las últimas horas debido a la inclusión de un nombre.

¿Por qué Ángel Correa no jugará la Copa América con la Selección Argentina?

La inclusión de Valentín Carboni, un jugador muy del gusto de Lionel Scaloni, llevó a que Ángel Correa pierda terreno. El futbolista del ‘Atleti’ formó parte de la lista de 29 jugadores convocados para los amistosos previos a la Copa América y llegó a jugar algunos minutos ante Ecuador.

Valentín Carboni se metió en la lista para la Copa América.

Sin embargo, pese a jugar ese encuentro, el técnico de la Selección Argentina tuvo en Carboni un jugador con personalidad y que cumplió con lo que había pedido en este último amistoso ante Guatemala.

“Carboni es un chico joven con mucha proyección. Hoy jugó un partido bueno, estamos contentos de su partido y es evidente que es un chico que nos puede aportar“, dijo Scaloni en conferencia de prensa. Evidentemente, ya tenía la decisión tomada que esté en la Copa América. Faltaba conocer quién quedaría afuera.

La decisión de excluir a Ángel Correa tiene que ver también con las múltiples variantes con las que cuenta la Selección Argentina. Contando con Lionel Messi y Ángel Correa como acompañante de los centrodelanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez, sumando a los extremos como Nicolás González y Alejandro Garnacho llevó a que el de Atlético de Madrid quede sin oportunidades.

La lista de convocados de la Selección Argentina para la Copa América 2024

ARQUEROS

Emiliano Martínez (Aston Villa/Inglaterra)

Franco Armani (River Plate/Argentina)

Gerónimo Rulli (Ajax/Países Bajos)

DEFENSORES

Cristian Romero (Tottenham/Inglaterra)

Nicolás Otamendi (Benfica/Portugal)

Germán Pezzella (Betis/España)

Lisandro Martínez (Manchester United/Inglaterra)

Lucas Martínez Quarta (Fiorentina/Italia)

Nahuel Molina (Atlético Madrid/España)

Gonzalo Montiel (Nottingham Forest/Inglaterra)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon/Francia)

Marcos Acuña (Sevilla/España)

MEDIOCAMPISTAS

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid/España)

Enzo Fernández (Chelsea/Inglaterra)

Alexis Mac Allister (Liverpool/Inglaterra)

Leandro Paredes (AS Roma/Italia)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/Alemania)

Guido Rodríguez (Real Betis/España)

Giovani Lo Celso (Tottenham/Inglaterra)

DELANTEROS

Lionel Messi (Inter Miami/Estados Unidos)

Ángel Di María (Benfica/Portugal)

Julián Álvarez (Manchester City/Inglaterra)

Lautaro Martínez (Inter de Milán/Italia)

Nicolás González (Fiorentina/Italia)

Valentín Carboni (Monza/Italia)

Alejandro Garnacho (Manchester United/Inglaterra)