Tras irse de River por la patria potestad para jugar en Parma, Luca Scarlato fue borrado de la Selección Argentina Sub 17

El juvenil de 16 años no fue convocado por Placente para disputar un torneo amistoso en Córdoba.

Por Marco D'arcangelo

Luca Scarlato se fue de River por la Patria Potestad.

Luego de estar en el foco de las noticias por su polémica salida de River a través de la patria potestad para irse a jugar a Parma, el volante ofensivo de 16 años, Luca Scarlato, sufrió una mala noticia ya que fue borrado de su camada de la Selección Argentina Sub 17, en la que era referente.

De cara al primer torneo del año, que será el Jóvenes Promesas que se disputará en la ciudad de Córdoba, Diego Placente dio la lista con los 23 jugadores convocados y allí no aparece Scarlato, a pesar de que era una de las máximas promesas de la categoría. 

El motivo de esta decisión es porque desde la AFA buscan cuidar a los clubes y que los juveniles sin contrato profesional por una cuestión de edad no se vayan libres de la institución ante el primer ofrecimiento que trae su representante desde el fútbol de Europa. 

Es por eso que Scarlato no formará parte de este torneo que disputará la Sub 17, que tiene como principal objetivo probar al plantel que jugará el Sudamericano de la categoría en abril, que dará cupos para el Mundial de Qatar, que aún tiene fecha a confirmar. 

Así las cosas, con 23 futbolistas, el elenco comandado por Diego Placente se prepara para disputar este torneo que tendrá como sedes el Estadio La Boutique y en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, ambos ubicados en la provincia de Córdoba, y que se jugará entre el 9 al 14 de febrero.

Los convocados de la Selección Argentina Sub 17.
En total, son diez equipos los participantes, que estarán divididos en dos zonas. Del mismo participarán la Selección Argentina, Talleres, Selección de Chile, Selección de Venezuela, Selección de Perú, Athletico Paranaense de Brasil, Selección de Paraguay, Selección de Ecuador, Selección de Bolivia y Selección de Uruguay.

El fixture de la Selección Argentina

  • Lunes 9 de febrero – 8.15 – Argentina vs. Chile, en la Boutique
  • Martes 10 de febrero – 17.15 – Argentina vs. Venezuela, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli 
  • Miércoles 11 de febrero – 19.10 – Argentina vs. Paraguay, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli 
  • Viernes 13 de febrero – 17.15 – Argentina vs. Perú, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli

En síntesis

  • Luca Scarlato fue excluido de la convocatoria de la Selección Argentina Sub 17 por Diego Placente.
  • El torneo Jóvenes Promesas se disputará en Córdoba del 9 al 14 de febrero.
  • La AFA decidió no convocar juveniles que emigren de sus clubes por patria potestad.
Marco D'arcangelo

