Faltan menos de 4 meses para que comience la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y en el caso de la Selección Argentina, todo parece indicar que, de los 26 cupos que tendrá disponible cada participante para su lista de convocados, hay 19 o 20 —salvo imponderables— que Lionel Scaloni ya tiene definidos.

En tanto que los otros 6 o 7 se estarán resolviendo en las próximas semanas. De igual manera, algunos candidatos para las plazas en cuestión empiezan a tomar la delantera. Tal es el caso de Marcos Senesi que, si bien en las Eliminatorias Conmebol no logró establecerse como parte del combinado nacional (apenas suma dos presencias que fueron en partidos amistosos), se sabe que está en el radar del staff de la Scaloneta.

Principalmente, por lo que son sus destacados números en la Premier League con el Bournemouth, en donde registra 2286 minutos repartidos en 27 compromisos (25 en la liga inglesa, 1 en la FA Cup y el restante en la EFL Cup). De hecho, por esta causa y porque su contrato vence a mediados de este 2026, empieza a sonar como una buena alternativa para varios de los grandes del Viejo Continente.

Entre ellos, el FC Barcelona, que sería la opción que mejor se ajustaría a todas las partes. En otras palabras, el interés existe de un lado y del otro, algo que, por cierto, fue exhibido este mismo jueves 19 de febrero por el periódico Sport, medio de comunicación cercano a la institución de la Ciudad Condal.

No obstante, el Culé no es el único equipo que tiene a Marcos Senesi en carpeta. Juventus, Atlético de Madrid y Tottenham son otros aspirantes a contratar al ex San Lorenzo y Feyenoord. Con lo cual, este escenario lleno de pretendientes de renombre no hace más que consolidar las chances del zaguero para ser parte de la Selección Argentina que próximamente defenderá el título en la Copa Mundial 2026.

Marcos Senesi, también una opción para estar en la lista de la Finalissima

Está claro que la lista de convocados que Lionel Scaloni confeccionará para la Finalissima será, por lo menos, una base de la que armará para el Mundial 2026. En ese sentido, Marcos Senesi también asoma como una opción para integrar el plantel que enfrentará a España en el Estadio Icónico de Lusail el 27 de marzo, porque, más allá de su rendimiento, otros defensores con características similares quedaron atrás o se fueron cayendo.

Por ejemplo, por un lado, Juan Foyth está totalmente descartado para los eventos de la Albiceleste en este año por la rotura del tendón de Aquiles. Y, por el otro, Facundo Medina y Leonardo Balerdi no están del todo bien en el Olympique de Marsella. Incluso fueron de los más criticados en la goleada 5 a 0 con el PSG, resultado que detonó la salida del entrenador Roberto De Zerbi.

Vale aclarar, que Nicolás Otamendi, Cristian Romero y Lisandro Martínez son indiscutibles y emergen, sin dudas, como las alternativas principales para estar por delante del Dibu Martínez.

