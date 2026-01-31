Aryna Sabalenka reveló la extraña reacción de su equipo a su derrota en la final del Abierto de Australia: “Intentan correr de mí”

Tan habituada está a Aryna Sabalenka a ser la mejor jugadora del planeta que es capaz de convivir con la derrota con más naturalidad que cualquier otra dentro del circuito, incluso cuando ella misma se encargó de reconocer que la de este sábado, ante Elena Rybakina en la final del Abierto de Australia, la dejó muy molesta por haber dejado pasar oportunidades que pudieron hacer que la historia se cuenta diferente. “Ella fue mejor”, reconoció sin embargo a su rival, porque cómo no iba a darle altura estar a la cima del ranking mundial.

“Jugó un partido increíble, y yo me esforcé al máximo. Luché hasta el último punto. Tuve mis oportunidades. Siento que fallé un par de bolas, pero bueno, así es el tenis. Hoy pierdes, mañana ganas. Espero ser más ganadora que perdedora esta temporada. Espero y rezo por ello. Fue un tenis muy agresivo durante todo el partido, y siento que en el 0-3 ella no tenía nada que perder, así que intervino y jugó puntos increíbles”, señaló en la conferencia de prensa posterior a la premiación.

Y analizó: “No sé si me arrepiento de algo. Quizás debería haber intentado ser más agresiva con mi saque, sabiendo que tenía un break y presionarla, pero jugó increíble. Yo cometí un par de errores no forzados de los que me arrepiento. Gran tenis de ella, quizás no tan inteligente por mi parte, pero como digo, hoy soy la perdedora”.

Confesándose molesta y sin embargo sin perder nunca la gracia que la distingue incluso cuando puede ser la más férrea competidora, Sabalenka reveló la extraña reacción que tuvo su equipo de trabajo en los minutos posteriores a la derrota. “Hablaré con ellos de todo lo que pasó. Ahora intentan evitarme y escapar de mí, porque ven que no es sano estar cerca mío ahora mismo“, explicó.

Sabalenka no pudo conquistar su primer Grand Slam de 2026.

La evolución más allá de la derrota

Aryna Sabalenka, que el año pasado recién pudo ganar en Estados Unidos su único Grand Slam y que tras ser bicampeona en Australia acumuló este sábado su segunda final perdida de manera consecutiva en el torneo, hizo una evaluación de su evolución como tenista más allá del resultado que le dio la espalda, consciente también de que tiene menos grandes títulos de los que su superioridad en las últimas temporadas le hace merecer.

“Siento que perdí la mayoría de las finales de Grand Slam que jugué. Me tomo cada derrota individualmente, porque, obviamente, casi siempre fueron jugadoras diferentes y tuve distintos problemas durante el partido, distintos errores. Algunos fueron partidos geniales, jugué increíble. Así que supongo que lo tomo individualmente. En cuanto al nivel, las decisiones que tomé y la mentalidad que tuve durante todo el combate, seguía ahí, lista para luchar, sabía que no me la iba a dar fácilmente. En general, mejoré mucho en eso, y aun así perdí, pero está bien. Siento que voy por buen camino“, manifestó.

¿Cuántos títulos de Grand Slam tiene Sabalenka?

La bielorrusa de 27 años ha conquistado cuatro títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera. En 2023 y 2024 se quedó con el Abierto de Australia, mientras que en 2024 y 2025 coronó en el US Open. Con la derrota de este sábado, igualó el número de títulos con el de finales perdidas, ya que venía de perder también en Australia ante Madison Keys el año pasado, cayó en el US Open de 2023 ante Coco Gauff y en Roland Garros 2025 ante la misma jugadora.

Los títulos de Sabalenka en 2026

Con el año apenas iniciado, Aryna Sabalenka ya cosechó un título en este 2026 quedándose con el WTA 500 de Brisbane, también en Australia, después de imponerse en la final a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-4 y 6-3.

