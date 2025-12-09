Es tendencia:
La contundente postura de Aryna Sabalenka sobre la inclusión de tenistas trans al Circuito WTA: “Una ventaja enorme”

La tenista N°1 del Ranking WTA no tuvo pelos en la lengua al opinar sobre el debate que atraviesa a más de una disciplina en el mundo.

Por Agustín Vetere

Sabalenka, líder del Ranking WTA.
Sabalenka, líder del Ranking WTA.

Tras mostrar un espectacular tenis en 2025, Aryna Sabalenka cierra el año como la líder del Circuito WTA. La bielorrusa volvió a consagrarse en US Open, además de haber alcanzado otras dos finales de Grand Slam en este calendario, sumando también su subcampeonato en el WTA Finals.

Estos resultados la ratifican como la gran figura del tenis femenino, por ende una voz autorizada a la hora de hablar de esta disciplina. En ese contexto, Piers Morgan le consultó a Sabalenka sobre uno de los debates más polémicos en el deporte por estos años: la inclusión de atletas trans en el Circuito WTA.

Siempre fiel a sus opiniones y sin miedo a decir lo que pasa por su cabeza, Sabalenka explicó su postura: “Es un tema complicado. No tengo nada en contra de ellas, pero aun así tienen una ventaja enorme sobre el resto de mujeres. Pienso que no es justo para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”.

“Es injusto. Las mujeres hemos trabajado toda nuestra vida para llegar a nuestros límites para enfrentarse a un hombre. Es biológicamente más fuerte. No estoy de acuerdo con este tipo de cosas”, se extendió la ganadora de 4 Grand Slams en su carrera.

Así, Sabalenka se metió en el debate justo en la previa de la disputa de una nueva edición de La Batalla de los Sexos, un partido de exhibición en el que se enfrentará a Nick Kyrgios, uno de los tenistas masculinos más destacados de la última década.

Todo listo para la Batalla de los Sexos

Dubai, el 28 de diciembre, será el escenario de este enfrentamiento entre la N°1 del Ranking WTA y el 672° en ATP. Aunque la brecha parece grande, el australiano se mantuvo fuera de las canchas y, cuando las lesiones lo dejan y se encuentra motivado, puede vencer a cualquier rival.

“Conozco a Aryna y sé que es una tenista muy peligrosa que confía en sus habilidades. Yo saldré a darlo todo. He tenido derrotas duras a lo largo de mi carrera, pero esta sería la definitiva. Su saque es mejor que el de muchos hombres. Nuestro objetivo es hacer que el deporte crezca”, reconoció Kyrgios sobre su próxima rival.

En la misma línea, Sabalenka compartió: “Si jugáramos en condiciones normales, me sería muy difícil competir contra hombres. Físicamente, son más fuertes. Quizá podría ganar a algunos dentro del Top 1000, por ejemplo, contra alguien que no tenga un saque tan fuerte”.

Para emparejar esta exhibición, los organizadores decidieron reducir un 9% la cancha sobre la que se desempeñará la bielorrusa, mientras que se eliminará el segundo saque para limitar la fuerza de servicio del australiano, uno de los mejores del circuito en esta materia.

Agustín Vetere

