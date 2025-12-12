Fue número 1 del mundo y ahora lanzó una polémica contra las mujeres antes de la Batalla de los Sexos

En los últimos días de este 2025, casi que en los instantes previos al inicio de la temporada 2026, habrá un duelo muy especial entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios, en lo que será una nueva versión de La Batalla de los Sexos, que ya tuvo algunos antecedentes previos hace algunas décadas. Si bien en esta oportunidad está más vinculado a cuestiones comerciales, en su momento -en la década del 70- fue una cuestión casi política, con Billie Jean King como abanderada.

En el tenis, muy pocas veces se mezclan los hombres y las mujeres. Hay algunos certámenes mixtos, pero son muy pocos en el calendario y siempre en la modalidad de dobles, nunca se enfrenta un género contra el otro. En esta oportunidad, la que opinó al respecto fue Garbiñe Muguruza, una de las mejores jugadoras españolas de todos los tiempos.

Muguruza habló de la diferencia entre los hombres y las mujeres

La ex número 1 del mundo dialogó con El Partidazo de Cope y fue consultada por la diferencia entre los hombres y las mujeres en el tenis. Muguruza afirmó: “La superioridad de los hombres no se basa solo en la potencia, sino también en la resistencia física, la musculatura, son muchas cosas“.

Además, agregó: “Recuerdo que nunca llegué a ganar a mis hermanos, luego también tenía sparrings masculinos, que no eran profesionales, y nunca pude ganarles un set. Un chico que sea 1000 del mundo o no tenga ni ranking, puede ser muy superior a una top 10 del circuito WTA. Cuando yo estaba a mi mejor nivel, siendo número 1 del mundo, no habría ganado ni a un junior”.

Muguruza e Iga Swiatek en 2024. (Foto: Getty).

Muguruza habló maravillas de Alcaraz

La venezolana, que representó a España, fue consultada por Carlos Alcaraz y lo llenó de elogios: “Me quito la boina con todo lo que está consiguiendo. Es muy difícil superar lo que ha hecho este año, está muy motivado, por lo que veo, para este Abierto de Australia, que es el que le falta. Pero que puedo decir, tanto talento, tan joven, tanto desparpajo… ¿Cómo se puede ser tan bueno, tan joven y tan rápido? Es un misterio para mí, encima con esa sonrisa y naturalidad que tiene”.

“Es un ser único ¿Quién iba a decir que despues de Rafa Nadal iba a llegar Carlos Alcaraz? Estamos todos alucinando, yo estoy muy contenta de tener a un referente para los jóvenes como Alcaraz, no puede ser mejor, es ideal“, completó la ganadora de dos títulos de Grand Slam: Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017.

