Rybakina volvió a ser una pesadilla para Sabalenka y se coronó campeona del Abierto de Australia

Elena Rybakina se coronó campeona del Abierto de Australia 2026 tras imponerse a la número uno del mundo Aryna Sabalenka en tres sets, con parciales de 6-4, 4-6 y 6-4. Es el segundo título de Grand Slam para la tenista kazaja de 26 años, que en 2022 había conquistado Wimbledon.

Tweet placeholder

Fue un partido de sensaciones cambiantes para ambas tenistas, porque la kazaja fue dominante desde el saque en el primer set y logró tomar el quiebre justo para asegurarlo; pero fue la bielorrusa la que logró imponer condiciones en el segundo y también la que mejor inició el tercero y definitorio, logrando ponerse en ventaja de 3-0. Rybakina consiguió el primer juego con su saque y quebró inmediatamente después, generando que fantasmas del pasado volvieran a rondar en la cabeza de la número uno del mundo. Un nuevo quiebre fue suficiente para tomar la distancia necesaria para llevarse set, partido y título.

Incluso cuando consumó el punto que valió la coronación, Rybakina mantuvo la frialdad que hace parecer que le da lo mismo ganar o perder, algo que utilizó a su favor ante el torbellino de emociones que suele ser la bielorrusa. Se limitó a apretar el puño y esbozar una tímida sonrisa antes de reconocer a su rival, antes de dejarse abrazar, más que abrazar, por su equipo de trabajo.

Tweet placeholder

Aunque Aryna Sabalenka había derrotado a Rybakina en la final del Abierto de Australia 2023, había sido la kazaja la que logró imponerse en la final de un gran torneo entre ambas: la final del WTA Finals que cerró la competencia oficial en 2025.

Publicidad

Publicidad

Ambas jugadoras habían transitado su camino hasta la final sin ceder ni un solo set en el torneo, algo que en el Abierto de Australia no sucedía desde 2004 para la rama femenina. Así como Sabalenka mantendrá el número uno del mundo pese a la derrota, Rybakina escalará hasta la tercera posición del ranking de la WTA, superando a Amanda Anisimova y Coco Gauff.

Tweet placeholder

Rybakina reconoció a Sabalenka

Manteniendo la timidez que la caracteriza, Elena Rybakina dio el paso al frente para ser reconocida con el trofeo de campeona del Abierto de Australia y no dejó pasar la oportunidad de hacer parte de ese reconocimiento a su rival, Aryna Sabalenka.

Publicidad

Publicidad

“Es difícil encontrar las palabras ahora mismo, pero quiero felicitar a Aryna por sus resultados en este último par de años. Sé que es complicado, pero espero que nos encontremos en muchas finales más. Quiero agradecer a mi equipo, sin vosotros esto no sería posible. Han pasado muchas cosas, muchas gracias a todos y ojalá podamos continuar así”, señaló.

Data clave