Es tendencia:
logotipo del encabezado
TENIS

Mientras Aryna Sabalenka ganó 45 millones de dólares en su carrera en el tenis, esto cosechó Nick Kyrgios

La bielorrusa y el australiano reeditarán este mes la Batalla de los Sexos y el tenis se parará para conocer el desenlace de esta exhibición.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Sabalenka y Kyrgios se preparan para la Batalla de los Sexos.
© Diseño vía Gemini IASabalenka y Kyrgios se preparan para la Batalla de los Sexos.

Mientras los tenistas alrededor del planeta ya preparan la temporada 2026 con el Australian Open en el horizonte, Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios tienen un compromiso más antes de que termine el año. Y se trata de un partido de lo más excéntrico.

En 28 de diciembre, en el Coca Cola Arena de Dubai, la N°1 del Circuito WTA y el irregular, pero talentoso australiano se enfrentarán en una nueva edición de la Batalla de los Sexos. Como en anteriores ocasiones en la historia, una figura del tenis femenino se medirá ante otra de la rama masculina.

En esta oportunidad, el lado de la cancha en el que se desempeñará Sabalenka será un 9% más pequeño que el de Kyrgios para emparejar. Además, con el objetivo de quitarle imapacto al saque del australiano, no se jugará con segundo servicios.

En cuanto a uno de los debates más recurrentes en el tenis, en este caso es la bielorrusa quien posee la cuenta bancaria más abultada con respecto a sus ganancias en el tenis. Pero se trata de puro mérito de la N°1 de la WTA por sus resultados y regularidad.

Es que, a lo largo de su carrera, Sabalenka cosechó más de 45,1 millones de dólares en premios de torneos. Entre los pergaminos de la jugadora de 27 años hay 21 títulos, 4 de ellos de Grand Slam, y el logro de haber alcanzado la cima del escalafón femenino.

Publicidad

Del otro lado, Kyrgios tuvo una carrera de lo más irregular, con un talento innegable que lo pudo haber llevado a lo más alto. A pesar de ello, solo sumó 7 títulos, ningún Major, y un 13° puesto como lugar más alto en el Ranking ATP. En total, embolsó 12,8 millones de dólares.

La medida que Novak Djokovic tomó para ganarle al paso del tiempo y competir contra Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

ver también

La medida que Novak Djokovic tomó para ganarle al paso del tiempo y competir contra Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Datos clave

  • Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios jugarán la Batalla de los Sexos el 28 de diciembre en Dubai.
  • La cancha de Sabalenka será un 9% más chica y se jugará sin segundo saque.
  • Sabalenka acumula 45,1 millones de dólares en premios contra los 12,8 millones de Kyrgios.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Siempre sale campeón el mejor y ese fue Estudiantes: ni Boca ni River, que fueron deplorables

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Fue número 1 del mundo y ahora lanzó una polémica contra las mujeres antes de la Batalla de los Sexos
Tenis

Fue número 1 del mundo y ahora lanzó una polémica contra las mujeres antes de la Batalla de los Sexos

Sabalenka enfrentará a un tenista hombre para cerrar el año: "Le voy a dar una paliza"
Tenis

Sabalenka enfrentará a un tenista hombre para cerrar el año: "Le voy a dar una paliza"

Se confirmó la cuarta Batalla de los sexos en el tenis: Sabalenka vs. Kyrgios
Tenis

Se confirmó la cuarta Batalla de los sexos en el tenis: Sabalenka vs. Kyrgios

Mientras Miguel Borja ganaba 3 millones en River, esto cobra Edinson Cavani en Boca
Fútbol Argentino

Mientras Miguel Borja ganaba 3 millones en River, esto cobra Edinson Cavani en Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo