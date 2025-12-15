Mientras Aryna Sabalenka ganó 45 millones de dólares en su carrera en el tenis, esto cosechó Nick Kyrgios

Mientras los tenistas alrededor del planeta ya preparan la temporada 2026 con el Australian Open en el horizonte, Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios tienen un compromiso más antes de que termine el año. Y se trata de un partido de lo más excéntrico.

En 28 de diciembre, en el Coca Cola Arena de Dubai, la N°1 del Circuito WTA y el irregular, pero talentoso australiano se enfrentarán en una nueva edición de la Batalla de los Sexos. Como en anteriores ocasiones en la historia, una figura del tenis femenino se medirá ante otra de la rama masculina.

En esta oportunidad, el lado de la cancha en el que se desempeñará Sabalenka será un 9% más pequeño que el de Kyrgios para emparejar. Además, con el objetivo de quitarle imapacto al saque del australiano, no se jugará con segundo servicios.

En cuanto a uno de los debates más recurrentes en el tenis, en este caso es la bielorrusa quien posee la cuenta bancaria más abultada con respecto a sus ganancias en el tenis. Pero se trata de puro mérito de la N°1 de la WTA por sus resultados y regularidad.

Es que, a lo largo de su carrera, Sabalenka cosechó más de 45,1 millones de dólares en premios de torneos. Entre los pergaminos de la jugadora de 27 años hay 21 títulos, 4 de ellos de Grand Slam, y el logro de haber alcanzado la cima del escalafón femenino.

Publicidad

Publicidad

Del otro lado, Kyrgios tuvo una carrera de lo más irregular, con un talento innegable que lo pudo haber llevado a lo más alto. A pesar de ello, solo sumó 7 títulos, ningún Major, y un 13° puesto como lugar más alto en el Ranking ATP. En total, embolsó 12,8 millones de dólares.

ver también La medida que Novak Djokovic tomó para ganarle al paso del tiempo y competir contra Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Datos clave