Ben Shelton advirtió a Jannik Sinner de cara a los cuartos de final del Abierto de Australia: “Mi juego es muy diferente”

Tras vencer en 4 sets a Casper Ruud por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4, el estadounidense Ben Shelton logró la clasificación a los cuartos de final del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada 2026 de la ATP, y allí se enfrentará ante Jannik Sinner, el actual número 2 del mundo.

Luego de este importante triunfo en los octavos de final del certamen, el tenista de 23 años habló con los medios. Allí, además de hacer un análisis sobre su rendimiento, dejó una advertencia para Sinner, ya que buscará revancha tras perder contra él en los últimos 7 duelos entre sí.

“Mi juego es muy diferente. En primer lugar, la manera en la que estoy ejecutando mis jugadas en la red me va a suponer una gran ventaja. La manera en la que estoy variando el ritmo desde el fondo es muy diferente a hace un año. Hoy me costó mucho encontrar mi ritmo, fue la primera vez que jugaba de noche aquí, y las condiciones son completamente diferentes”, inició sobre su nivel.

“Sin embargo, he podido lograr una victoria muy dura en cuatro sets, y siento que jamás le he pegado a la bola con el drive tan bien como en este torneo. Siento que tengo muy buen control de la bola y que a su vez le estoy pegando más fuerte que nunca”, siguió con su autocrítica.

Por otro lado, le dejó una advertencia a Sinner: “También creo que mi juego al resto ha mejorado mucho. Hace un año no estaba cómodo restando de derecha, era incapaz de colocar muchos restos en juego, tenía que utilizar el chip muchísimo para poder meter la bola. Ahora estoy acercándome a un punto en el que siento que estoy en ‘modo muro’, que soy incapaz de fallar un resto”.

Siguiendo por la misma línea, declaró: “Ese es un aspecto que me ayuda muchísimo, porque tienes que desplegar un tenis ofensivo para ganar a los mejores. Todas estas cosas juntas son las que provocan que mi tenis sea un poco diferente al de hace un año. Eso sí, todo el mundo está trabajando y evolucionando de manera constante, no solo yo”.

Y cerró palpitando el encuentro: “Ambas tienen sus ventajas. Ahora mismo, mientras hablo con vosotros, son la 1 de la mañana. En el pasado siempre me he sentido más cómodo aquí cuando jugamos de día. Las condiciones son mucho más vivas. Consigo mucha acción con mi saque y con todos mis golpes. Sinceramente, estoy abierto a todo. Estoy en un muy buen momento mental. Me cambiaron de pista y lo acepté sin problemas, buscando la manera de hacer mi trabajo. Mi mentalidad va a ser la misma el miércoles, estoy contento con cualquier elección”.

Shelton busca revancha contra Sinner

El motivo de esta advertencia de Shelton para el italiano se debe a que ya se vieron las caras en la última edición del Australian Open. En aquella oportunidad se enfrentaron en la semifinal del certamen, con una victoria de Sinner en sets corridos por 7-6(2), 6-2 y 6-2.

