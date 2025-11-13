Es tendencia:
Ganó 2 Grand Slams, fue número 1 del mundo, diferenció a Sinner y Alcaraz y apostó por la promesa sudamericana

Yevgueni Kafelnikov fue campeón de Roland Garros en 1996 y del Abierto del Australia en 1999, además conquistó la Copa Davis.

Por Lautaro Toschi

Yevgueni Kafelnikov
© GettyYevgueni Kafelnikov

Uno de los tenistas rusos más importantes de las últimas décadas fue Yevgueni Kafelnikov. Conquistó títulos de Grand Slam, fue medallista olímpico, ganó la Copa Davis y ahora habló de la actualidad del tenis. Marcó las diferencias entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, elogió a Joao Fonseca y también recordó su participación en las ATP Finals, en las que estuvo presente entre 1995 y 2001.

Kafelnikov y la principal diferencia entre Sinner y Alcaraz

En diálogo con el sitio oficial de la ATP, Kafelniov habló de los dos mejores jugadores del momento: “Es evidente que estamos ante una rivalidad que es una fantasía para el tenis. No sería bueno que solo dominara uno, puesto que es el carisma de ambos lo que se complementa a la perfección. Son como el yin y el yan, uno tiene su estilo y el otro es totalmente diferente, por eso gustan tanto al aficionado. Creo que esta semana en Turín se está viendo claramente, tanto Jannik como Carlos llenan cada día el estadio. Son dos jugadores magníficos para este deporte”.

Ilusión por Fonseca

“Con todo lo que ha logrado esta temporada, creo que Joao Fonseca es un jugador muy a tener en cuenta de cara al año que viene. Ha levantado algunos torneos importantes, como este último en Basilea hace unas semanas. Si continúa a este nivel y a este ritmo de crecimiento, estoy convencido de que, si no el año que viene, al siguiente ya le veremos en las ATP Finals“, afirmó Kafelnikov.

Joao Fonseca. (Foto: Getty).

Joao Fonseca. (Foto: Getty).

Su experiencia en las ATP Finals, con una bestia negra

Entre 1995 y 2001, Kafelnikov jugó las ATP Finals y en 1997 llegó a la final, pero perdió con Pete Sampras. El ruso recordó su participación en este torneo: “En mi carrera disfruté muchísimo de la edición que disputamos en Frankfurt 1995, en un pabellón fantástico. Los cuatro años siguientes se jugó en Hannover, donde también fue genial”.

Además, agregó: “Lo único malo era que siempre me tocaba enfrentarme a Pete Sampras, en cada torneo, me pasó desde 1997. Era el jugador que me pisaba siempre los talones, nunca pude tumbarle, pero lo disfruté igualmente”.

La gran carrera de Yevgueni Kafelnikov

El oriundo de Sochi se desempeñó como profesional durante casi toda la década del 90 y comienzos de los 2000. En ese periodo llegó a ser número 1 del mundo en el ranking de la ATP, ganó Roland Garros en 1996, el Abierto de Australia en 1999, la Medalla de Oro en Sídney 2000 y fue campeón de la Copa Davis en 2002. Junto a Marat Safín fue uno de los tenistas rusos más destacados de la época.

Safín y Kafelnikov tras ganar la Copa Davis 2002. (Foto: Getty).

Safín y Kafelnikov tras ganar la Copa Davis 2002. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

  • Yevgueni Kafelnikov fue número 1 de la ATP, ganó Roland Garros (1996) y Abierto de Australia (1999).
  • Kafelnikov participó en las ATP Finals entre 1995 y 2001, perdiendo la final de 1997 ante Pete Sampras.
  • El tenista ruso elogió la rivalidad de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, calificándola de “fantasía”.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

