Las comparaciones no siempre son justas y menos en un deporte como el tenis en el que son múltiples las variables que lo hacen incorporable entre una época y otra. Pero es difícil no poner sobre la mesa la situación actual en la que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz dominan el circuito de la ATP y encontrar puntos en común en los años recientes donde hicieron lo mismo Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

En esta oportunidad, quien comparó estas eras fue Aleksandr Dologopolov, ex tenista ucraniano que jugó profesionalmente durante quince años y llegó a ser el número 13 del mundo. Durante sus años en el tenis compartió circuito con Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

A través de sus redes sociales, el ex tenista ucraniano afirmó: “En los mejores días de Sinner y Alcaraz probablemente igualan el nivel del Big 3, pero, en general, son menos sólidos. Del número tres hasta el quince son mucho más débiles que los de nuestra época, del quince al cincuenta aproximadamente similar. Y entre el 50 y el 100, los jugadores modernos son más fuertes que los de nuestra época”.

Dolgopolov vs. el Big 3

Aleksandr Dolgopolov se desempeñó como profesional entre 2006 y 2021, por lo que durante toda su trayectoria debió enfrentarse al Big 3. El historial contra Roger Federer quedó 5 a 0 a favor de Su Majestad. Frente a Rafael Nadal se vio las caras en nueve ocasiones con 7 victorias del español y dos del ucraniano. Finalmente, contra Novak Djokovic jugó seis veces y no lo pudo ganar nunca.

La gran carrera de Dolgopolov

El ucraniano tuvo la difícil tarea de insertarse en un circuito dominado por el Big 3, pero así y todo supo consolidarse como un jugador duro al que nadie quería enfrentar. En cuanto al ranking llegó a ser el número 13 del mundo, mientras que en lo que respecta a títulos, Dolgopolov ganó tres a nivel ATP: Umag 2011, Washington 2012 y Buenos Aires 2017. Se retiró de la actividad en el año 2021.

