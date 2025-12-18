David Nalbandian recordó la final fallida de Copa Davis 2008 y arremetió contra Del Potro

En 2008, el equipo argentino de Copa Davis llegó a la final con dos singlistas extraordinarios que atravesaban un gran nivel. El rival era la España de Rafael Nadal, por lo que la elección de la sede y la superficie serían sumamente importantes. En la antesala de la serie definitoria hubo algunos desencuentros, especialmente entre las dos raquetas argentinas más importantes: David Nalbandian y Juan Martín Del Potro.

A la hora de elegir la sede, había dos posturas muy marcadas: Córdoba o Mar del Plata. No solamente había intereses deportivos, sino también políticos. Nalbandian pretendía que se juegue en Córdoba, mientras que el padre de Juan Martín Del Potro en Mar del Plata. Lo que no generaba muchas dudas era la elección de una superficie dura y no polvo de ladrillo, como era habitualmente.

España contaba con grandes jugadores en polvo de ladrillo. Además de Rafael Nadal, los europeos tenían a David Ferrer, Feliciano López y Fernando Verdasco. Finalmente, Rafa no se presentó a esa histórica final, por lo que la ilusión del equipo argentino era cada vez mayor, pero todo terminó en una final para el olvido con victoria de los españoles por 3 a 1 y muchos reproches internos en Argentina.

Nalbandian recordó la final ante España y apuntó contra Delpo

En diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank!, David Nalbandian afirmó: “Mar del Plata 2008 es una serie que tendríamos que haber ganado, sin ninguna duda. Creo que llegamos en distintas sintonías todos los jugadores, algunos porque habían terminado el año antes, otros porque estaban más cansados…“.

Al ser consultado por la polémica de la sede y cuánto influyó en la relación entre los jugadores, el cordobés afirmó: “No tuve ningún tipo de problema, el que estaba metido en ese momento era el padre de Juan Martín, él no tenía nada que ver”. En relación a la confirmación de Mar del Plata por sobre Córdoba, dijo: “Pasaron cosas, ja. Yo siempre dije, después, está perfecto que haya sido Mar del Plata por una cuestión deportiva”.

“Con Juan Martín tenía una relación normal, él no es una persona que hable mucho, pero ya estábamos ahí y teníamos que jugar y ganar”, dijo el Rey. Además, agregó: “El cuarto punto no lo quisieron jugar ni Juan Martín ni el Gordo Calleri y le tocó jugar a Chucho Acasuso que no estaba más para jugar el dobles”.

Al ser consultado por Varsky si se planteó dentro del grupo si Juan Martín y Calleri jugaban, Nalbandian se rio y afirmó: “Averiguá y contame, ja”. También dijo: “Los singles eran de Juan Martín y mío y yo iba a jugar el doble o podían jugarlo Chucho y Calleri. Ellos nunca se pensaron que iba a jugar el single”

Nalbandian y Del Potro. (Foto: Getty).

Por otro lado dijo: “Cuando uno quiere jugar y el otro tampoco, ahí hay que llamar a alguien de la tribuna, ja. Las cosas se pensaron de una manera y después en el transcurso de la semana que no juegue Juan Martín es un montón. Anímicamente lo digo, Chucho y Calleri tampoco estaban tan preparados para jugar los singles”.

Qué dijo Acasuso sobre aquella final

En 2024, José Acasuso dialogó en exclusiva con Bolavip y al ser consultado por la final de 2008 dijo: “Cuando vimos que era España el rival, siempre pensamos en cemento porque Nadal en tierra era imbatible. Ferrer no venía bien, pero siempre era duro en tierra. David y Juan Martín, que eran nuestros singlistas, donde mejor jugaban era en cemento. Para mí en lo que nos equivocamos fue en la velocidad de la cancha. Algunos opinaban que si era más rápido nos convenía a nosotros, pero para mí era al revés“.

“Cuando probamos la cancha yo decía que había que poner más lenta porque el mismo De Potro había dicho que sentía más cómodo si era así, le gustaba una superficie más parecida a la de Miami. La superficie más rápida favorecía a jugadores como Feliciano López que sacaba muy bien y si le ponías una superficie más lenta, era más fácil devolverle el saque y hacerlo jugar puntos más largos“, agregó Chucho.

Acasuso y Nalbandian. (Foto: Getty).

También dijo: “Del Potro, que era uno de los que tenía la mejor devolución del circuito, no tuvo break point durante muchos games. Feliciano jugó muy bien y ganó. David le ganó fácil a Ferrer, pero David tenía un tema en la cadera y por eso quería una cancha más rápida, para que los puntos no sean tan largos. Yo creo que igualmente le hubiese ganado a Ferrer y después también se dio mi caso, yo estuve dos semanas entrenando dobles porque los singlistas eran muy claros que iban a ser Nalbandian y De Potro, pero llegó la hora de jugar y yo no estaba preparado en ese sentido. Me llevó un set y medio acostumbrarme a la cancha“.

“Tenía bronca después de la final, nosotros éramos los favoritos y nos equivocamos en decisiones. Si hubiésemos tomado las correctas, hubiésemos ganado. No vino Nadal, Ferrer no estaba en su mejor momento, nosotros teníamos a Nalbandian y a Del Potro, que eran dos top 10. Por otro lado, Juan Martín llegó muy sobre la hora del Masters de China, que capaz si hubiese sido en Londres como se hizo después, hubiese sido distinto”, completó Acasuso.