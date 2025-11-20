A comienzos del mes de enero, el International Tennis Hall of Fame (ITHF) dio a conocer los tres tenistas históricos nominados para ser inducidos al Salón de la Fama en la Clase 2026. Roger Federer, Juan Martín Del Potro y Svetlana Kuznetsova fueron los tres nombres señalados, y aunque el formato de votación y selección permitía que los tres fueran inducidos, el único que finalmente logró entrar fue el Maestro Suizo.

Su majestad, el Gran Roger o, simplemente, el mejor de todos los tiempos. Algunos apodos y consideraciones que ha recibido Roger Federer (44) por su carrera, formará parte de la Clase 2026 del Salón de la Fama del tenis´en la categoría jugador. La decisión fue indiscutida, y será acompañado por la también extenista Mary Carillo (68), aunque ella ingresará en la categoría de ‘Contributor’, por sus aportes en transmisiones luego de su retiro. La gala donde ambos serán inducidos tendrá lugar del 27 al 29 de agosto de 2026 en Newport.

Por supuesto, en el caso de Federer, no hay absolutamente nada que decir: el suizo acumuló 109 títulos durante su carrera, con 20 Grand Slams ganados (8 en Wimbledon, 6 en Australia, 5 US Open y 1 Roland Garros) y un total de 310 semanas como Nº1 del mundo, incluyendo un stint de 237 semanas consecutivas en lo más alto del ranking ATP. Para muchos, es el mejor jugador de la historia.

Por qué Juan Martín Del Potro no estará en el Salón de la Fama del tenis

Juan Martín Del Potro tenía que recibir, entre el voto del público y de los profesionales elegidos para tomar la decisión, un 75% de votos positivos para ingresar al Salón de la Fama del tenis como parte de la Clase del 2026. Y si bien no fue revelado el porcentaje que consiguió, lo cierto es que Federer fue el único anunciado dentro de la categoría, por lo que el argentino no será inducido.

Juan Martín Del Potro, dueño de una carrera legendaria, no será inducido en 2026 al Salón de la Fama del tenis. (Getty)

Todo esto a pesar de la enorme carrera de Delpo, que incluye 20 triunfos combinados ante Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal y el propio Roger Federer, a quien le ganó la final de US Open 2009 para conquistar el único Grand Slam de su carrera, y el último de un tenista no europeo hasta la fecha en la categoría masculina. Por no mencionar la conquista de la Copa Davis en 2016, y otras dos finales. Un palmarés notable que se completa con dos medallas olímpicas (Plata en Rio 2016 y Bronce en Londres 2012).

Del Potro, al igual que Svetlana Kuznetsova, estarán en los nominados para la Clase 2027, donde volverán a formar parte del proceso de votación por parte de los expertos, en una edición que incluirá nombres de candidatos como Serena Williams.

