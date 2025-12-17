Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Juan Martín Del Potro reveló el calvario que vivió en su carrera: “Capítulo dramático”

Delpo es uno de los mejores tenistas argentinos de todos los tiempos, pero no pudo tener la regularidad que hubiese deseado.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Juan Martín Del Potro
© GettyJuan Martín Del Potro

El 1 de diciembre de 2024, en Buenos Aires, Juan Martín Del Potro vivió un momento que no olvidará jamás. Ya retirado, Delpo tuvo su partido homenaje en el Parque Roca y del evento formó parte nada más y nada menos que Novak Djokovic. También estuvieron figuras de la talla de Gabriela Sabatini y Gisela Dulko.

Fue un merecido reconocimiento a uno de los mejores tenistas argentinos de todos los tiempos, que supo ganar el US Open en 2009, ante Roger Federer, y también fue parte fundamental del equipo argentino que ganó la Copa Davis en 2016.

En las últimas horas, Delpo habló a corazón abierto y reveló qué fue lo más duro de su trayectoria: las lesiones. El tandilense tenía todo para pelear con el Big 3 por ser número 1 del mundo y también por ganar más títulos de Grand Slam, pero su físico no lo acompañó.

El drama de Del Potro

Juan Martín Del Potro dialogó con ESPN y contó qué fue lo más difícil de su exitosa trayectoria: “Yo puedo decir que tuve un poco de mala suerte pero la verdad que fui el deportista que fui debido a las lesiones. Forma parte de la película en esos capítulos más dramáticos…“.

“El deporte te lleva a semejante presión y conseguir cosas que no podés frenar. No quería parar porque tenía que estar Top 5 o Top 3. No quería perder ranking y me infiltraba. Era pan para hoy hambre para mañana“, completó Delpo.

Del Potro en el Masters 1000 de Miami en 2025. (Foto: Getty).

Del Potro en el Masters 1000 de Miami en 2025. (Foto: Getty).

Publicidad
Sabatini reveló qué le faltó a Del Potro para pelear por el número 1 con Djokovic, Federer y Nadal

ver también

Sabatini reveló qué le faltó a Del Potro para pelear por el número 1 con Djokovic, Federer y Nadal

Todas las lesiones y operaciones que tuvo Delpo

  • Enero de 2008:fisura lumbar en un partido ante David Ferrer.
  • Mayo de 2008:desgarro en la espalda.
  • Noviembre de 2008: distención en el aductor de su pierna derecha.
  • Mayo de 2010: operación de la muñeca derecha.
  • Mayo de 2011: desgarro del recto anterior izquierdo antes de enfrentar a Nadal en el Masters 1000 de Madrid.
  • Noviembre de 2011: un fuerte dolor en su hombro derecho lo obligó a parar.
  • Septiembre de 2012: dolores en su muñeca izquierda antes de las semifinales de Copa Davis vs. República Checa.
  • Marzo de 2014 se operó la articulación de su muñeca izquierda.
  • Enero de 2015: intervención quirúrgica en su muñeca izquierda. Esta vez, ligamentaria.
  • Junio de 2015: tercera operación de su muñeca izquierda. Ahora, en el tendón.
  • Septiembre de 2018 se fracturó la rótula de su rodilla derecha ante Borna Coric, pero decidió no operarse.
  • Enero de 2019:se resintió de la lesión en su rodilla y se operó por primera vez.
  • Agosto de 2020: dos nuevas intervenciones quirúrgicas en la rodilla derecha.
  • Marzo de 2021 se operó por cuarta y última vez la rodilla derecha.

DATOS CLAVE

  • Juan Martín Del Potro tuvo su partido homenaje junto a Novak Djokovic en Buenos Aires.
  • Del Potro se lamentó por las lesiones padecidas en su trayectoria.
  • El tandilense confesó en ESPN que se infiltraba para no perder su puesto Top 5.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Clerc eligió al mejor de la historia y explicó las diferencias entre Djokovic, Federer y Nadal
Tenis

Clerc eligió al mejor de la historia y explicó las diferencias entre Djokovic, Federer y Nadal

Argentinos Juniors apuntó a otro ex arquero de Boca para reemplazar a Chiquito Romero
Fútbol Argentino

Argentinos Juniors apuntó a otro ex arquero de Boca para reemplazar a Chiquito Romero

Primer vistazo: la Fórmula 1 reveló cómo será el Alpine de Franco Colapinto y el resto de los autos para el 2026
FÓRMULA 1

Primer vistazo: la Fórmula 1 reveló cómo será el Alpine de Franco Colapinto y el resto de los autos para el 2026

Diego Milito logró la venta de Johan Carbonero a Inter de Porto Alegre
Fútbol Argentino

Diego Milito logró la venta de Johan Carbonero a Inter de Porto Alegre

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo