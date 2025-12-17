Juan Martín Del Potro reveló el calvario que vivió en su carrera: “Capítulo dramático”

El 1 de diciembre de 2024, en Buenos Aires, Juan Martín Del Potro vivió un momento que no olvidará jamás. Ya retirado, Delpo tuvo su partido homenaje en el Parque Roca y del evento formó parte nada más y nada menos que Novak Djokovic. También estuvieron figuras de la talla de Gabriela Sabatini y Gisela Dulko.

Fue un merecido reconocimiento a uno de los mejores tenistas argentinos de todos los tiempos, que supo ganar el US Open en 2009, ante Roger Federer, y también fue parte fundamental del equipo argentino que ganó la Copa Davis en 2016.

En las últimas horas, Delpo habló a corazón abierto y reveló qué fue lo más duro de su trayectoria: las lesiones. El tandilense tenía todo para pelear con el Big 3 por ser número 1 del mundo y también por ganar más títulos de Grand Slam, pero su físico no lo acompañó.

El drama de Del Potro

Juan Martín Del Potro dialogó con ESPN y contó qué fue lo más difícil de su exitosa trayectoria: “Yo puedo decir que tuve un poco de mala suerte pero la verdad que fui el deportista que fui debido a las lesiones. Forma parte de la película en esos capítulos más dramáticos…“.

“El deporte te lleva a semejante presión y conseguir cosas que no podés frenar. No quería parar porque tenía que estar Top 5 o Top 3. No quería perder ranking y me infiltraba. Era pan para hoy hambre para mañana“, completó Delpo.

Del Potro en el Masters 1000 de Miami en 2025. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

ver también Sabatini reveló qué le faltó a Del Potro para pelear por el número 1 con Djokovic, Federer y Nadal

Todas las lesiones y operaciones que tuvo Delpo

Enero de 2008 :fisura lumbar en un partido ante David Ferrer.

:fisura lumbar en un partido ante David Ferrer. Mayo de 2008 :desgarro en la espalda.

:desgarro en la espalda. Noviembre de 2008 : distención en el aductor de su pierna derecha.

: distención en el aductor de su pierna derecha. Mayo de 2010 : operación de la muñeca derecha.

: operación de la muñeca derecha. Mayo de 2011 : desgarro del recto anterior izquierdo antes de enfrentar a Nadal en el Masters 1000 de Madrid.

: desgarro del recto anterior izquierdo antes de enfrentar a Nadal en el Masters 1000 de Madrid. Noviembre de 2011 : un fuerte dolor en su hombro derecho lo obligó a parar.

: un fuerte dolor en su hombro derecho lo obligó a parar. Septiembre de 2012 : dolores en su muñeca izquierda antes de las semifinales de Copa Davis vs. República Checa.

: dolores en su muñeca izquierda antes de las semifinales de Copa Davis vs. República Checa. Marzo de 2014 se operó la articulación de su muñeca izquierda.

se operó la articulación de su muñeca izquierda. Enero de 2015 : intervención quirúrgica en su muñeca izquierda. Esta vez, ligamentaria.

: intervención quirúrgica en su muñeca izquierda. Esta vez, ligamentaria. Junio de 2015 : tercera operación de su muñeca izquierda. Ahora, en el tendón.

: tercera operación de su muñeca izquierda. Ahora, en el tendón. Septiembre de 2018 se fracturó la rótula de su rodilla derecha ante Borna Coric, pero decidió no operarse.

se fracturó la rótula de su rodilla derecha ante Borna Coric, pero decidió no operarse. Enero de 2019 :se resintió de la lesión en su rodilla y se operó por primera vez.

:se resintió de la lesión en su rodilla y se operó por primera vez. Agosto de 2020 : dos nuevas intervenciones quirúrgicas en la rodilla derecha.

: dos nuevas intervenciones quirúrgicas en la rodilla derecha. Marzo de 2021 se operó por cuarta y última vez la rodilla derecha.

DATOS CLAVE