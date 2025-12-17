Juan Martín Del Potro reveló el calvario que vivió en su carrera: “Capítulo dramático”

El 1 de diciembre de 2024, en Buenos Aires, Juan Martín Del Potro vivió un momento que no olvidará jamás. Ya retirado, Delpo tuvo su partido homenaje en el Parque Roca y del evento formó parte nada más y nada menos que Novak Djokovic. También estuvieron figuras de la talla de Gabriela Sabatini y Gisela Dulko.
Fue un merecido reconocimiento a uno de los mejores tenistas argentinos de todos los tiempos, que supo ganar el US Open en 2009, ante Roger Federer, y también fue parte fundamental del equipo argentino que ganó la Copa Davis en 2016.
En las últimas horas, Delpo habló a corazón abierto y reveló qué fue lo más duro de su trayectoria: las lesiones. El tandilense tenía todo para pelear con el Big 3 por ser número 1 del mundo y también por ganar más títulos de Grand Slam, pero su físico no lo acompañó.
El drama de Del Potro
Juan Martín Del Potro dialogó con ESPN y contó qué fue lo más difícil de su exitosa trayectoria: “Yo puedo decir que tuve un poco de mala suerte pero la verdad que fui el deportista que fui debido a las lesiones. Forma parte de la película en esos capítulos más dramáticos…“.
“El deporte te lleva a semejante presión y conseguir cosas que no podés frenar. No quería parar porque tenía que estar Top 5 o Top 3. No quería perder ranking y me infiltraba. Era pan para hoy hambre para mañana“, completó Delpo.
Del Potro en el Masters 1000 de Miami en 2025. (Foto: Getty).
ver también
Sabatini reveló qué le faltó a Del Potro para pelear por el número 1 con Djokovic, Federer y Nadal
Todas las lesiones y operaciones que tuvo Delpo
- Enero de 2008:fisura lumbar en un partido ante David Ferrer.
- Mayo de 2008:desgarro en la espalda.
- Noviembre de 2008: distención en el aductor de su pierna derecha.
- Mayo de 2010: operación de la muñeca derecha.
- Mayo de 2011: desgarro del recto anterior izquierdo antes de enfrentar a Nadal en el Masters 1000 de Madrid.
- Noviembre de 2011: un fuerte dolor en su hombro derecho lo obligó a parar.
- Septiembre de 2012: dolores en su muñeca izquierda antes de las semifinales de Copa Davis vs. República Checa.
- Marzo de 2014 se operó la articulación de su muñeca izquierda.
- Enero de 2015: intervención quirúrgica en su muñeca izquierda. Esta vez, ligamentaria.
- Junio de 2015: tercera operación de su muñeca izquierda. Ahora, en el tendón.
- Septiembre de 2018 se fracturó la rótula de su rodilla derecha ante Borna Coric, pero decidió no operarse.
- Enero de 2019:se resintió de la lesión en su rodilla y se operó por primera vez.
- Agosto de 2020: dos nuevas intervenciones quirúrgicas en la rodilla derecha.
- Marzo de 2021 se operó por cuarta y última vez la rodilla derecha.
DATOS CLAVE
- Juan Martín Del Potro tuvo su partido homenaje junto a Novak Djokovic en Buenos Aires.
- Del Potro se lamentó por las lesiones padecidas en su trayectoria.
- El tandilense confesó en ESPN que se infiltraba para no perder su puesto Top 5.