Tras batallar casi 5 horas y media, Alcaraz avanzó a la final del Abierto de Australia e igualó un récord de Nadal

Sin lugar a dudas, la semifinal del Abierto de Australia 2026 que protagonizaron Carlos Alcaraz y Alexander Zverev será uno de los partidos del año. Fue una batalla tenística y psicológica que quedó en manos del español por 6/4, 7/6, 6/7, 6/7 y 7/5 en un partido que duró nada más y nada menos que 5 horas y 27 minutos.

El murciano demostró su jerarquía y por qué es el número 1 del mundo, mientras que el alemán, de gran torneo, no pudo aprovechar sus oportunidades ante un Carlitos que hizo todo para lograr llegar a su primera final del Abierto de Australia, el único Grand Slam que le falta.

Alcaraz igualó un récord de Nadal

Tras su victoria ante Alexander Zverev, Carlos Alcaraz alcanzó su victoria número 90 en Grand Slam antes de cumplir 23 años y de esta manera igualó a Rafael Nadal. El próximo domingo, si Carlitos gana la final será -junto a Boris Becker- el máximo ganador de partidos de Majors con 91, siempre antes de cumplir los 23 años. Cabe recordar que cuando inicie Roland Garros, el murciano ya habrá cumplido dicha edad.

Carlos Alcaraz celebra su triunfo ante Zverev. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Alcaraz sobre el pedido del médico?

El número 1 del mundo habló en conferencia de prensa y dijo: “Sentí algo solamente en el aductor de mi pierna derecha. La verdad es que no pensé que fueran calambres, por eso llamé al fisio y pedí un tiempo médico. En esos momentos, no me molestaba nada más, el resto del cuerpo lo tenía bien”.

“Sin embargo, poco después de ser atendido, creo que por los nervios y el estrés de no saber qué me pasaba exactamente, comencé a sentir calambres en todo el cuerpo. Me concedieron el tiempo médico porque lo que transmití es que al desplazarme hacia la derecha, había sentido un pinchazo en mi aductor. Era verdad“, añadió Carlitos..

Zverev se quejó de una decisión de Alcaraz

Carlos Alcaraz pidió tiempo médico en el segundo set, aparentemente por calambres, algo que no está permitido y Alexander Zverev no solamente tuvo un desacuerdo con la jueza de silla, sino que además fue consultado en conferencia de prensa al respecto.

El alemán afirmó: “Tenía calambres, y normalmente no se puede pedir un tiempo médico por calambres. No es mi decisión. No me gustó, pero no es mi decisión. Solo dije que era una mierda. Pero, sinceramente, no quiero hablar de esto ahora mismo, porque creo que esta es una de las mejores batallas que ha habido nunca en Australia. Ese no merece ser el tópico ahora mismo”.

