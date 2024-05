Este jueves, la argentina Julia Riera dio el gran golpe sobre la mesa en el marco de la tercera ronda de la clasificación para Roland Garros. La nacida en Pergamino, provincia de Buenos Aires, superó a la filipina Alexandra Eala, actualmente en el puesto 160 del ranking, por 4-6, 7-6 (3) y 6-4 y se metió en el cuadro principal.

De esta manera, la joven de solamente 21 años de edad y dueña del puesto 93 del ranking en la actualidad, jugará su primer Grand Slam, por lo que se encuentra viviendo un verdadero sueño. Sí, sin ningún tipo de dudas, el momento más destacado de toda su carrera. Además, se recuperó luego de un mal comienzo y se impuso de forma contundente.

Riera, segunda preclasificada de la clasificación, firmó la victoria luego de nada más ni nada menos que dos horas y 37 minutos de partido. Cabe recordar que, anteriormente, la argentina había superado a la serbia Natalija Stevanovic por 6-0 y 6-2 en la primera etapa y a la francesa Harmony Tan por 6-2 y 6-2 en la segunda instancia.

La historia de Julia Riera

Sin embargo, para llegar a este momento tan especial que está viviendo, Riera tuvo que transitar dificultades realmente imponentes. Por ejemplo, para disputar el WTA 250 de Rabat, en Marruecos, donde alcanzó las semifinales, debió vivir complicaciones que no son habituales dentro del circuito. Y salió adelante de forma destacada.

Julieta Riera en acción. (Foto: IMAGO)

La primera traba tuvo que ver con un vuelo que se demoró una eternidad, con una escalda de madrugada incluida. La argentina se vio obligada a dormir en los asientos del aeropuerto porque no tenía los medios económicos suficientes para costear un hotel. Pero eso no le quitó las ganas de seguir soñando con pisar muy fuerte.

En otra oportunidad, Riera pasó la noche en una estación de tren porque tampoco tenía una situación financiera positiva para abonar un hospedaje. Al día siguiente tuvo que competir y ganó su primer torneo, el ITF W25 de Trieste, en Italia. Una verdadera luchadora que se transformó en un ejemplo a seguir para todo deportista.

Inclusive, Riera se antepuso a la obligación de parar durante varios meses por no poder afrontar los costos de los viajes: “A los 14 o 15 años dejé de jugar, me había cansado un poco de entrenar todos los días y no poder viajar mucho”, supo narrar. Pero, con el apoyo de Daniel Orsanic, pudo salir adelante, retomar los entrenamientos y volver al ruedo.

Los problemas con los viajes siguieron

Pese a que pudo volver a competir después de dos años, en 2021, la argentina siguió afrontando problemas. Es que el dinero para los viajes seguía brillando por su ausencia. Si bien consiguió un sponsor junto a su entrenador Emiliano Palena, la relación con él se fue deteriorando a tal punto de que terminaron separándose y dicha firma se fue con él.

La rifa que lo cambió todo

La tenista pergaminense empezó a tener buenos resultados en el continente europeo pero una lesión la obligó a volver al país. Luego, en julio de 2022, no podía afrontar el costo del viaje de vuelta pero sus vecinos organizaron una rifa para que pudiera diagramar el resto de la gira. Y esa rifa terminó cambiándole la vida.

“Terminó siendo una temporada muy buena, con muchos torneos en los que me fue muy bien. Gané el primer 25 y me fui acomodando. Llegué a Europa como 450 del ranking y volví como 280”, señaló Riera al respecto. Terminó subiendo 800 puestos en dos años hasta llegar a esta actualidad de ensueño que la tiene en uno de los torneos más importantes del planeta.