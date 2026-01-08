Es tendencia:
En la previa del Abierto de Australia, un extenista local y campeón de Grand Slam se quejó de la hegemonía de Sinner y Alcaraz: “No es saludable”

El italiano y el español se permitirán jugar una exhibición en Corea del Sur dos días antes del inicio del certamen en Melbourne.

Por Juan Ignacio Portiglia

Ambos tenistas se enfrentarán en Corea del Sur antes de viajar a Australia.

El Abierto de Australia que se celebrará del 12 de enero al primero de febrero en Melbourne Park representará la primera oportunidad en 2026 de que se rompa con la hegemonía que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han mantenido en los últimos dos años en los torneos de Grand Slam, repartiéndose todos los títulos para forjar una rivalidad de época que, sin embargo, es vista por algunos expertos y exjugadores como un riesgo para la disciplina debido a que podría reducir la emoción entre los fanáticos.

Un defensor de esa teoría es el australiano Pat Cash, quien aunque nunca pudo coronar en su país, donde fue finalista en dos ocasiones, sí conquistó el título de Wimbledon en 1987 y es desde 2003 miembro del Salón de la Fama del tenis Australiano.

En la previa del primer Grand Slam del año, el exjugador reflexionó sobre lo perjudicial que puede ser ese duopolio para el tenis y se aventuró en elegir a aquellos jugadores que podrían estar en condiciones de romper con la hegemonía del italiano y el español.

“Es una carrera de dos caballos y no creo que sea necesariamente algo saludable. Queremos ver esas grandes finales entre ellos y la final de Roland Garros, que deja la balanza tan alta que todos quieren que se repita. Todos queremos otro emocionante partido de cinco sets con puntos ganados desde todos los ángulos, pero eso no puede suceder siempre“, comenzó diciendo en diálogo con Tenis 365.

Alcaraz y Sinner se enfrentarán en Corea del Sur antes de viajar a Australia. (Getty).

Y agregó: “Así que es una carrera de dos, y si uno de ellos tiene un mal día y queda eliminado, los organizadores del torneo estarán preocupados. Están conteniendo la respiración esperando que estos dos muchachos pasen y eso no es necesariamente algo saludable”.

A la hora de referirse a aquellos jugadores que tienen con qué conquistar el Abierto de Australia, Cash no se atrevió a pasar por alto a Novak Djokovic y apuntó también al estadounidense Taylor Fritz. Además, dio otros nombres que cree puede lograr cosas serias con el correr de la temporada.

Qué se espera de Djokovic, Alcaraz y Sinner en 2026

Qué se espera de Djokovic, Alcaraz y Sinner en 2026

“Obvio que me gustaría ver una final entre Sinner y Alcaraz en Australia. Estos dos son los mejores del mundo, de eso no hay duda, pero Novak Djokovic les pisará los talones mientras siga jugando, y si nos fijamos en Taylor Fritz, está presionando para llegar al podio“, reflexionó.

Y sugirió: “Me fijo en Lorenzo Musetti, que juega en Hong Kong esta semana, y podría ser uno de los que se podría meter en la pelea de su gran actuación el año pasado. Lo mismo ocurre con Alexander Bublik, que tiene un talento increíble. El que pensé que debería desafiar a Alcaraz y Sinner era Jack Draper, pero está teniendo problemas con sus lesiones. Él es quien tiene la potencia, pero al pobre le ha costado mantenerse en la pista, lo cual es una verdadera lástima”.

Sinner y Alcaraz se enfrentan en Corea del Sur

Antes de viajar rumbo a Australia para participar del primer Grand Slam del Año, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentarán en un nuevo partido de exhibición que esta vez tendrá lugar en Corea del Sur, el próximo sábado 10 de enero, dos días antes del inicio del torneo en Melbourne.

Data clave

  • Abierto de Australia inicia el 12 de enero con Sinner y Alcaraz defendiendo su hegemonía.
  • Pat Cash señaló a Novak Djokovic y Taylor Fritz como candidatos a romper dicho duopolio.
  • Sinner y Alcaraz jugarán una exhibición en Corea del Sur el sábado 10 de enero.
Juan Ignacio Portiglia

ggrova
german garcía grova

River retomó contactos por Jhohan Romaña: cómo es la nueva oferta que envió

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

