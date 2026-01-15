Es tendencia:
Federer describió cómo es la rivalidad entre Sinner y Alcaraz: “Impresionante”

Su Majestad también se refirió al gran presente de Joao Fonseca y dejó abierta la puerta a ser entrenador en un futuro.

Por Lautaro Toschi

Roger Federer, leyenda del tenis
Si de algo entiende Roger Federer es de rivalidades. Siempre sanas y enfocadas en potenciarse, Su Majested tuvo la difícil misión de ser contemporáneo de Rafael Nadal y Novak Djokovic, los dos máximos ganadores de títulos de Grand Slam. Con Rofer y Rafa retirados, Nole es el único del Big 3 que sigue en competencia, aunque sus chances de ganar títulos importantes es cada vez más difícil y eso es por la presencia de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

En la previa del inicio del Abierto de Australia, Roger Federer dialogó con la prensa en conferencia y se refirió a la gran rivalidad tenística que tienen actualmente Sinner y Alcaraz: “Es impresionante la rivalidad que están construyendo Carlos y Jannik. Juegan un tenis increíble y la final de Roland Garros 2025 fue uno de los mejores partidos de todos los tiempos”.

Además, agregó: “El mundo se detuvo para mirar a París y es genial que nuestro deporte genere esas cosas. Ambos han progresado de manera excepcional en los últimos años, solo confío en que sigan libres de lesiones. Pude entrenar con ellos y es impresionante cómo pegan a la pelota”.

Alcaraz y Federer en 2024. (Foto: Getty).

Federer elogió a Fonseca

Joao Fonseca, el brasileño de 19 años que tuvo una gran irrupción en el circuito en 2025, recibió elogios por parte de Su Majestad: “Espero que su mentalidad no sea la de ser el tercero en discordia con Carlos y Jannik, sino la de convertirse en el mejor. Debería afrontar cada torneo con el objetivo de salir campeón. Lo que le hace hace único es su potencia. La verdad es que tienen un aura especial y me parece un chico muy agradable, me gusta mucho verlo jugar. Creo que se parece a mí en el sentido de que necesita más tiempo para mejorar su juego y saber cuándo cambiar de ritmo. Una vez lo consiga, el cielo es su límite”.

El retiro y la posibilidad de ser entrenador

Una leyenda del tenis sueña con ver a Roger Federer entrenando a Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”

Al ser consultado sobre cómo se siente tras el retiro, el suizo afirmó: “La manera en que se desarrolló el tramo final de mi carrera, con las lesiones y jugando cada vez menos, hizo que fuera más sencilla la retirada porque tuve tiempo para prepararme. Honestamente, cuando tomé la decisión fue un alivio. Ahora mismo me siento genial, tengo un gran control sobre lo que hago en mi vida y estoy disfrutando de mi familia”.

“Nunca digas nunca, aunque ahora mismo estoy muy ocupado, tengo cuatro hijos”, dijo Federer sobre la posibilidad de ser entrenador en un futuro. Cabe recordar que hace apenas unos días, el propio Mats Wilander afirmó que Su Majestad sería un buen coach para Carlos Alcaraz.

DATOS CLAVE

  • Roger Federer elogió la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Australia.
  • El suizo calificó la final de Roland Garros 2025 como un partido histórico.
  • Novak Djokovic es el único integrante del Big 3 que permanece en competencia activa.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

