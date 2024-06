Tras consagrarse campeón en el Roland Garros, el tenista español Carlos Alcaraz volvió a las pistas, y esta vez quedó rápidamente eliminado, en la segunda ronda del ATP 500 de Queens, debido a que perdió contra el local, el británico Jack Draper, en sets corridos por 7-6 y 6-3.

Una vez consumada la derrota, el tenista que llegó como primer preclasificado y que previo a este encuentro había eliminado al argentino Francisco Cerúndolo, habló en conferencia de prensa, en la que se mostró muy molesto con una nueva regla impuesta por la ATP, y confesó que charlará con las autoridades para cambiarla.

“Esta nueva norma es una locura y es mala para los jugadores. Si acabo el punto en la red, no me da tiempo ni a ir a por las pelotas. No me refiero a ir a por las toallas, no, estoy hablando de que no hay tiempo ni para ir a por las bolas. Es una locura, es algo que jamás había visto en este deporte”, tiró al respecto el español.

La regla de la que se queja Alcaraz, es respecto a que ahora el reloj que marca el tiempo entre punto y punto se activa justo al final de cada punto de forma inmediata y automática, mientras que antes comenzaba a correr el tiempo cuando lo activaba el juez de línea tras cada intercambio.

Carlos Alcaraz quedó eliminado en segunda ronda de Queens. (Foto: IMAGO / Action Plus).

Esto quiere decir que una vez que finaliza cada punto, ya comienza a correr el tiempo para reanudar el juego. El motivo de este cambio en la reglamentación por parte de la ATP, es que busca agilizar al deporte y terminar con la mayor cantidad de “tiempo muerto” posible en cada encuentro.

El invicto que perdió Alcaraz en césped

Tras caer contra el británico Draper, el tenista español de 21 años cortó una racha de casi 2 años sin perder en esta superficie. La última vez que cayó, fue en los octavos de final de Wimbledon 2022, cuando el italiano Jack Sinner lo venció en cuatro sets, por 6-1, 6-4, 6-7 y 6-3.

Desde allí, acumuló 13 victorias consecutivas y estuvo a una de alcanzar el récord histórico de Rafael Nadal en esta superficie, que logró 14 entre 2008 y 2010. En esta racha de triunfos, se consagró campeón del ATP 500 de Queens y también de Wimbledon 2023.