Novak Djokovic reveló que quedó traumado al ingresar a Australia: “¿Van a detenerme de nuevo?”

Australia es un país indispensable para entender la gran carrera de Novak Djokovic. En Melbourne supo levantar nada más y nada menos que diez veces el trofeo que lo acreditó como ganador del primer Grand Slam del año. En una era en la que tuvo que competir codo a codo con Roger Federer y Rafael Nadal, el serbio entendió que era fundamental iniciar a pleno el año en una superficie que le sentaba sumamente cómodo y con sus competidores siendo los reyes de los siguientes torneos grandes, los que se disputan en Europa a mitad de año.

Novak Djokovic se coronó campeón del Abierto de Australia en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023. En 2024 quedó eliminado en semifinales ante un Jannik Sinner que ya comenzaba a demostrar que estaba para cosas grandes. Un detalle no menor es que la gran racha de Nole de gritar campeón de manera consecutiva en 2019, 2020 y 2021 se vio interrumpida en 2022 por cuestiones ajenas al tenis y es que el país no lo dejó ingresar ya que no cumplía con las normas al no haberse vacunado contra el Covid-19.

En enero de 2022, Nole arribó a Australia, pero fue retenido y luego deportado. En relación a esa situación, el serbio dialogó con Herald Sun y afirmó que quedó traumado por la situación: “Tengo un poco de trauma para ser sincero. Las dos últimas veces que aterricé en Australia, al pasar por el control de pasaportes e inmigración, tuve un pequeño trauma de hace tres años, y algunos rastros siguen ahí cuando paso el control de pasaportes, simplemente comprobando si se acerca alguien de la zona de inmigración. La persona que comprueba mi pasaporte, ¿va a llevarme, a detenerme de nuevo o a dejarme marchar? Debo admitir que tengo esa sensación”.

Djokovic va en búsqueda de su título número 25 de Grand Slam. (Foto: Getty).

Buenas sensaciones en el primer entrenamiento en Melbourne

Novak Djokovic, ya con Andy Murray como coach, quedó con Carlos Alcaraz para entrenar. El murciano llega como uno de los grandes candidatos al título, mientras que Nole dejó algunas dudas tras caer en el ATP 250 de Brisbane en cuartos de final ante el estadounidense Reilly Opelka. En la práctica, además del clásico peloteo se jugó un set y el mismo quedó para el serbio por 7/5. Claro está que simplemente se trató de un entrenamiento y que la verdad empezará el próximo 12 de enero cuando comience el main draw del primer Grand Slam del año.

Nole entrena ante la atenta mirada de Andy Murray, su coach. (Foto: Getty).

