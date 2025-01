Andre Agassi eligió al mejor entre Nadal, Federer y Djokovic: "No se puede discutir"

Rafael Nadal y Roger Federer dejaron su huella en la historia del tenis y, para muchos, son los mejores de la historia. En esa discusión también entra Novak Djokovic, quien sigue en actividad buscando más títulos. A la hora de debatir cuál es el número 1 entre estos tres, hay opiniones divididas. Sin embargo, Andre Agassi lo tiene más que claro.

El estadounidense, otro que se sienta en la mesa de los más importantes de todos los tiempos, no tuvo dudas a la hora de elegir entre uno de los tres. Mientras disfrutaba del Australian Open, el ex tenista de 54 años dialogó con The Australian y aseguró que Djokovic es superior al español y al suizo.

“Hay muchas maneras de verlo, pero cuando lo miras en el papel simplemente no puedes discutir lo que ha logrado“, aseguró el nacido en Las Vegas y agregó: “La cantidad que ha ganado, los enfrentamientos directos, los Masters, los números uno al final del año, las semanas en el número uno… Todas esas estadísticas”.

En esa misma nota, Agassi siguió con los fundamentos a favor de Novak: “Ha ganado más Abiertos de Australia que yo en Grand Slams, por Dios… ¿qué haces más que reírte? No sé qué decir ante eso”.

“Roger ha aportado al deporte la elegancia, la clase y la forma en que lo hizo. Y luego Nadal, la intensidad o la naturaleza balística en la forma en que se involucraba con el juego… todos estos muchachos han ampliado el tenis. En el papel, no creo que se pueda discutir lo que ha hecho Novak“, concluyó.

Los títulos de Novak Djokovic

Desde que comenzó con su carrera, Novak Djokovic acumula 99 títulos.

2024 (1)

Oro Juegos Olímpicos 2024 (Exterior/Arcilla)

Publicidad

Publicidad

2023 (7)

Abierto de Australia (Exterior/Dura)

Adelaide 1 (Exterior/Dura)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura)

US Open (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 París (Exterior/Dura)

ATP Finals (Interior/Dura)

2022 (5)

Nitto ATP Finals (Cubierta/Dura)

Astana (Cubierta/Dura)

Tel Aviv (Cubierta/Dura)

Wimbledon (Exterior/Hierba)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

2021 (5)

ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura)

Wimbledon (Exterior/Hierba)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

Belgrade 2 (Exterior/Arcilla)

Australian Open (Exterior/Dura)

Publicidad

Publicidad

2020 (4)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura)

Dubai (Exterior/Dura)

Australian Open (Exterior/Dura)

2019 (5)

ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura)

Tokyo (Exterior/Dura)

Wimbledon (Exterior/Hierba)

ATP Masters 1000 Madrid (Exterior/Arcilla)

Australian Open (Exterior/Dura)

2018 (4)

ATP Masters 1000 Shanghai (Exterior/Dura)

US Open (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura)

Wimbledon (Exterior/Hierba)

Publicidad

Publicidad

2017 (2)

Eastbourne (Exterior/Hierba)

Doha (Exterior/Dura)

2016 (7)

ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Madrid (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura)

Australian Open (Exterior/Dura)

Doha (Exterior/Dura)

2015 (11)

ATP Finals (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Shanghai (Exterior/Dura)

Beijing (Exterior/Dura)

US Open (Exterior/Dura)

Wimbledon (Exterior/Hierba)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Monte Carlo (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura)

Australian Open (Exterior/Dura)

Publicidad

Publicidad

2014 (7)

ATP Finals (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura)

Beijing (Exterior/Dura)

Wimbledon (Exterior/Hierba)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura)

2013 (7)

ATP Finals (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Shanghai (Exterior/Dura)

Beijing (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Monte Carlo (Exterior/Arcilla)

Dubai (Exterior/Dura)

Australian Open (Exterior/Dura)

2012 (6)

ATP Finals (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Shanghai (Exterior/Dura)

Beijing (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)

Australian Open (Exterior/Dura)

Publicidad

Publicidad

2011 (10)

US Open (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)

Wimbledon (Exterior/Hierba)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Madrid (Exterior/Arcilla)

Belgrade (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura)

Dubai (Exterior/Dura)

Australian Open (Exterior/Dura)

2010 (2)

Beijing (Exterior/Dura)

Dubai (Exterior/Dura)

2009 (5)

ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura)

Basel (Cubierta/Dura)

Beijing (Exterior/Dura)

Belgrade (Exterior/Arcilla)

Dubai (Exterior/Dura)

Publicidad

Publicidad

2008 (4)

Tennis Masters Cup (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura)

Australian Open (Exterior/Dura)

2007 (5)

Vienna (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)

Estoril (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)

Adelaide (Exterior/Dura)

2006 (2)

Metz (Cubierta/Dura)

Amersfoort (Exterior/Arcilla)

Publicidad

Publicidad

ver también Venció a Federer y se enfrentó a Djokovic, pero se retiró tras jugar su segundo Grand Slam: "Sentí que el tenis me odiaba"